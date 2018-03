VP-Wieser: Ernteausfallsversicherungen erweitern

Katastrophen bedrohen bäuerliche Existenzen. Dürre-Hilfe für 2012 heute in Regierung beschlossen. Wichtig: Ernteausfallsversicherungen für die Zukunft

Klagenfurt (OTS) - Hitze und Dürre nach der katastrophalen Flut machten heuer der Landwirtschaft zu schaffen, bedrohen in verschiedenen Gebieten je nach Schwere der Schäden sogar die Existenzen. Daher wurde heute, Dienstag, in der Regierungssitzung auf Initiative von Agrarlandesrat Wolfgang Waldner ein Dürre-Hilfspaket in Höhe von vorerst 1 Million Euro beschlossen.

"Wir können aber davon ausgehen, dass Unwetterkatastrophen auch in Zukunft bäuerliche Erträge beeinträchtigen werden. 80% des Ertrages in der Landwirtschaft sind wetterabhängig", weist heute VP-Landtagsabgeordneter Franz Wieser hin. Daher sei es notwendig in Zukunft die bestehenden Risikoversicherungen zu erweitern, um bei Ernteausfällen sowohl im Grünland als auch im Ackerbau zumindest den materiellen Schaden abdecken zu können. "Was für die öffentliche Hand in weiterer Folge auch wesentlich günstiger wäre, da der Beitrag überschaubar ist", so Wieser.

Die ÖVP bringt daher heute in der Sonderlandtagssitzung einen Antrag ein, wonach eine Ausweitung der Risikoversicherungen bei Ernteausfällen sowohl im Grünland als auch im Ackerbau erfolgen sollte. Konkret geht es um die Erweiterung der Frost- und Hagelversicherung auf Dürreschäden. Entsprechende Verhandlungen solle die Landesregierung mit dem Bund und der Österreichischen Hagelversicherung aufnehmen. Bekanntlich werden die heimischen Landwirte bei ihrer Versicherungsprämie aus der öffentlichen Hand unterstützt. Das sollte nun auch bei einer auszugerhandelnden Dürreversicherung in dieser Art erfolgen.

Der Dringlichkeitsantrag:

Der Kärntner Landtag wolle beschließen:

"Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, in Verhandlungen mit der Bundesregierung, insbesondere dem Landwirtschaftsministerium und der Österreichischen Hagelversicherung, zu erreichen, dass analog zur Förderkulisse für Frost- und Hagelversicherungsprämien auch eine Bezuschussung von Dürreversicherungsprämien aus dem Katastrophenfonds eingeführt wird."

