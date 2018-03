Rauch: Will Klug die Neutralität abschaffen?

Klug entwickelt Rambo-Mentalität – Schritt sollte mit Koalitionspartner abgesprochen werden – Angebot soll an UNO gerichtet werden – Hauptausschuss des Nationalrates muss sich damit beschäftigen

Wien, 10. September 2013 (ÖVP-PD) "Klug will offenbar die Neutralität abschaffen. Wie sonst lässt es sich erklären, dass der Verteidigungsminister sein Angebot, österreichische Truppen nach Syrien zu entsenden, heute erneuert hat", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Klug entwickelt nach sechs Monaten im Amt bereits

eine Rambo-Mentalität, kann aber nicht übertünchen, dass ein derartiges Angebot dreier Vorbedingungen bedarf: "Dieser Schritt muss mit dem Koalitionspartner abgesprochen werden. Das Angebot

muss an die UNO gerichtet werden und nicht an die USA. Und der Hauptausschuss des Nationalrates muss sich damit beschäftigt haben", so Rauch, der betont: "Österreich ist ein neutrales Land, das soll auch in Zukunft so bleiben. Die Anwandlungen des Verteidigungsministers sind abzulehnen. Offenbar ist bei der SPÖ das deutliche Votum der Österreicher zum Thema Wehrpflicht noch immer nicht angekommen." ****

