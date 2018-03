Laimer: Die Regeln macht nicht immer der, der das Gold hat

Frank Stronach ist kein Gönner, sondern ein Nehmer

St. Pölten (OTS) - "Zu den Werten des Teams Stronach gehört es offenbar, von den SteuerzahlerInnen doppelt abkassieren zu wollen", kommentiert der SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Robert Laimer den kolportierten Wunsch des Teams Stronach in Niederösterreich auf Wahlkampfkostenrückerstattung in der Höhe von 500.000 Euro. "Frank Stronach prahlt immer mit seinem Vermögen und präsentiert sich als Gönner, in Wirklichkeit ist er ein Nehmer, der sich vom Steuerzahler seine Prassereien finanzieren lassen will", erklärt Laimer.

Es sei immer klar gewesen, dass es parallel zu den Parteien- und Klubförderungen, die das Team Stronach als im Landtag vertretene Partei bekommt, keine Wahlkampfkostenrückerstattung gebe, so Laimer:

"In diesem Fall macht also der Landtag die Regeln, nicht der, der das Gold hat!"

