Interkultureller Fachsprachkurs für Imame erfolgreich abgeschlossen

ÖIF-Pilotprojekt für Multiplikatoren in der muslimischen Gemeinschaft / Staatssekretär Kurz: "Integration bedeutet auch, gemeinsame Werte hervorzuheben"

Wien (OTS) - Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bot 2013 erstmals einen Sprachkurs speziell für Imame und muslimische Seelsorger/innen an. Ziel des Pilotprojekts war es, den Imamen das deutschsprachige Vokabular, das sie für die Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen, zu vermitteln und Vernetzung und Austausch mit wichtigen Partnern und Institutionen zu fördern. Am 10. September erhielten die Teilnehmer/innen im Beisein von Staatssekretär Sebastian Kurz, Weihbischof Franz Scharl, Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg und Fuat Sanac, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), ihre Diplome.

Imame als Brückenbauer

Staatssekretär Sebastian Kurz: "Es freut mich, dass dieser Kurs so erfolgreich war und für gegenseitiges Verständnis zwischen den Religionen sorgt - und damit auch zwischen den Menschen in Österreich. Religion ist ein Lebensbereich, der eng mit der Vermittlung von Werten verbunden ist, die auch das Fundament für das Zusammenleben in Österreich sind."

Fuat Sanac, Präsident der IGGiÖ, betonte: "Dialog bedeutet, miteinander zu sprechen und Lösungen zu finden. Dafür benötigen wir unsere gemeinsame Sprache Deutsch, wie sie in diesem Kurs vermittelt wird."

Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg: "Um gut integriert zu sein, muss man keine Lederhosen tragen. Es geht vielmehr darum, sich Sprachkenntnisse und Wissen um unsere Gesetze und Werte anzueignen, ohne dafür eigene Bräuche und Traditionen aufgeben zu müssen." Weihbischof Franz Scharl betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des interreligiösen Dialogs: "Tiefgründige Fragen, die die Kirche stellt, gehen alle Menschen etwas an, unabhängig von ihrer Konfession."

Franz Wolf-Maier, Geschäftsführer des ÖIF, betont: "Imame und muslimische Seelsorger/innen sind wichtige Multiplikatoren innerhalb der muslimischen Gemeinschaft und können zu Brückenbauern für die Integration ihrer Gemeindemitglieder werden. Das geht nur, wenn die Imame Deutsch sprechen, Österreich kennen und mit wichtigen Institutionen vernetzt sind."

Zum Sprachkurs für Imame und muslimische Seelsorger/innen

Von April bis Juli 2013 nahmen elf Imame und muslimische Seelsorger/innen am ersten Fachsprachkurs des ÖIF teil. Die Teilnehmer/innen, acht Männer und drei Frauen, stammen aus der Türkei, Ägypten, Jordanien, Ghana, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien. Ziel des Fachsprachkurses war das Vertiefen der Deutschkenntnisse, das Erarbeiten von beruflichen Fachausdrücken sowie der Austausch und die Vernetzung mit Vertreter/innen anderer Religionsgemeinschaften sowie möglichen Partner/innen aus Gesellschaft, Politik und Behörden. Die Teilnehmer/innen schlossen den Sprachkurs mit dem Deutsch-Test für Österreich (DTÖ) auf dem B1-Sprachniveau ab. Informationen über weiter Kurse erhalten Sie jederzeit unter wien @ integrationsfonds.at bzw. telefonisch unter +43(1)7151051-112.

