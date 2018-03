Lopatka: Klug-Angebot an US-Verteidigungsminister ist verantwortungslos

Offenlegung des Briefes dringend notwendig

Wien, 10. September 2013 (ÖVP-PD) "Die Bekräftigung des Angebots von Verteidigungsminister Klug an den US-Verteidigungsminister wird immer unverständlicher. Angesichts der massiven Kritik der Parlamentsparteien und der Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates in dieser Angelegenheit ist das Festhalten Klugs an seinem Angebot aufs Schärfste zurückzuweisen. Neben österreichischen Chemiewaffenexperten auch Soldaten des Jagdkommandos dem US-Verteidigungsminister für einen Syrien-Einsatz anzubieten, ist höchst verantwortungslos. Ansprechpartner für Österreich kann nur die UNO sein und niemals der US-Verteidigungsminister. Der Verteidigungsminister ist daher dringend gefordert, den Brief an den US-Verteidigungsminister endlich offenzulegen", so Lopatka. ****

