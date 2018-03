VP-Stiftner ad Gumpendorfer Straße: Bankrotterklärung rot-grüner Verkehrspolitik

Wien (OTS) - "Die Grünen waren letzte Woche für eine Sperre der Gumpendorfer Straße, dann wieder nicht. Diese Woche träumen sie sogar von einer "großen" Lösung - die Sperre aller Querverbindungen zwischen dem 5. und 8. Bezirk - dann wieder nicht. Schwindlig könnte einem angesichts der unterschiedlichen Aussagen Wiener Grün-Politiker werden. Was bleibt ist eine verunsicherte Bevölkerung und eine Bankrotterklärung rot-grüner Verkehrspolitik", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner.

Roman Stiftner: "Susanne Jerusalem, grüne Stellvertreterin in Mariahilf, gibt heute in der Presse einen sehr offenherzigen Einblick in grünes Gedankengut. Nachdem der Verkehr durch die Sperre der Mariahilfer Straße in der Gumpendorfer Straße zugenommen hat, soll diese durch eine Einbahnregelung de facto auch für den Durchzugsverkehr gesperrt werden. Autofahrer werden in ein kompliziertes Einbahnsystem geleitet, wo die Lenker viel Zeit und Nerven verlieren. Und Jerusalem will die Autofahrer auch zwingen entweder ihr Fahrzeug zu Hause stehen zu lassen oder den Bezirk großräumig zu umfahren. Gleichzeitig "träumt" sie davon, dass alle Innengürtelbezirke zwischen Margareten und der Josefstadt diesem Beispiel folgen und ebenfalls die Querverbindungen zum Ring kappen."

"Das ist keine zukunftsorientierte Verkehrspolitik sondern blanker Autofahrerhass. Zur "Berliner Mauer" zwischen Mariahilf und Neubau kommen nun "Zwangs- und Umerziehungsmaßnahmen", die an die unsägliche DDR erinnern. Eine Politik der Verbote, Vorschriften und Intoleranz gegenüber anderen Meinungen, wie sie die Grünen praktizieren, hat in Wien nichts verloren. Frau Stadträtin beenden Sie die Testphase und fragen sie die betroffene Bevölkerung", so Stiftner abschließend.

