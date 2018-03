Bronchiale Tthermoplastie bietet anhaltende reduktion schwerer Asthmaanfälle über 5 jahre:

Natick, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Langzeitdaten in The Journal of Allergy and Clinical Immunology

veröffentlicht:

Patienten mit schwerem Asthma profitieren für Jahre von einer

nicht-medikamentösen Therapie,

wo Medikamente allein nur für Stunden helfen können

Eine innovative Technologie von Boston Scientific zur Therapie des schweren Asthmas hat sich über einen Zeitraum von fünf Jahren als sicher und wirksam erwiesen. Dies belegen aktuell veröffentlichte Daten. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, das offizielle Organ der American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) und die meist zitierte Fachzeitschrift auf dem Gebiet der Allergologie und klinischen Immunologie, publizierte die Ergebnisse der klinischen Studie Asthma Intervention Research 2 (AIR2), in der Sicherheit und Wirksamkeit des Alair(R) Bronchial Thermoplasty (BT)-Systems von Boston Scientific untersucht wurden. Die Langzeitdaten basieren auf einem Nachbeobachtungszeitraum über fünf Jahre an mit der BT behandelten Patienten aus der AIR2 Studie.

Wesentliche Ergebnisse nach fünf Jahren waren:

Anhaltende Reduktion schwerer Exazerbationen bei mit der BT behandelten Patienten (verglichen mit den Patienten, die einen Kontroll-/Scheineingriff erhielten)

Im Durchschnitt wurde eine 48 %ige Reduktion der Rate schwerer Exazerbationen beobachtet - verglichen mit dem Jahr vor der BT-Behandlung

88 % weniger Besuche der Notaufnahme aufgrund respiratorischer Symptome bei BT-behandelten Patienten - verglichen mit dem Jahr vor der BT-Behandlung

Vergleich von Computertomographie (CT)-Aufnahmen vor der BT- und fünf Jahre nach der BT-Behandlung zeigten keine klinisch signifikanten strukturellen Veränderungen in den Atemwegen durch die Thermoplastie

Keine Zunahme der Krankenhauseinweisungen aufgrund respiratorischer Symptome

Keine Steigerung der respiratorischen Nebenwirkungen

Kein Unterschied des Prozentsatzes von Patienten mit Exazerbationen, Besuchen in der Notaufnahme und Asthma-Symptomen basierend auf dem von Patienten berichteten Allergie-Status

85 % der Patienten aus der AIR2 Studie beendeten den fünfjährigen Nachbeobachtungszeitraum, was bei einer Studie dieser Komplexität und Dauer eine aussergewöhnlich starke Adhärenz bedeutet

"Bronchiale Thermoplastie stellt eine bedeutende Innovation in der Behandlung von Patienten mit schwerem Asthma dar", sagte Michael E. Wechsler, M.D., Direktor des Asthma Programms im Department of Medicine am National Jewish Health in Denver, Prüfarzt der AIR2 Studie und Erstautor der Publikation. "Die überzeugenden Daten aus dieser langfristigen Nachbeobachtung belegen den anhaltenden Effekt für die BT über einen Zeitraum von fünf Jahren."

Eine mit dem Alair(R)-System durchgeführte Bronchiale Thermoplastie ist eine sichere Behandlungsoption. Das Alair-System gibt im Rahmen der Bronchialen Thermoplastie präzise und kontrolliert Wärmeenergie an die Atemwegswand ab, um die Masse der glatten Atemwegsmuskulatur zu reduzieren. Es dient dazu, die Kontraktilität der Atemwege herabzusetzen und dadurch die Häufigkeit und Schwere von Asthmaattacken zu reduzieren. Weniger Asthmaanfälle bedeuten weniger Bedarf an oralen Steroiden - und somit weniger Nebenwirkungen.

"Trotz grosser Fortschritte auf dem Gebiet der Asthmatherapie in den letzten Jahrzehnten können viele Patienten mit schwerem Asthma ihre krankheitsbezogenen Symptome nicht kontrollieren und haben oft keine andere Behandlungsoption als orale Steroide", so Mike Tringale, Vice President of External Affairs bei der Asthma and Allergy Foundation of America (http://www.AAFA.org). "Die Chance, langfristig Einweisungen in Notaufnahmen, Asthmaattacken und damit den Gebrauch von oralen Steroiden zu vermeiden, ist sehr wichtig für Asthmapatienten."

Anders als andere derzeit verfügbare Therapien für schweres Asthma, die nur einen kurzfristigen Effekt erzielen können, ermöglicht eine einzige BT-Behandlung - bestehend aus drei Eingriffen -Asthmapatienten einen Nutzen über mindestens fünf Jahre. Dies zeigt die anhaltende Zahl reduzierter Asthmaanfälle sowie Notaufnahmen.

"Es gibt keine andere Therapieoption für Patienten mit schwerem Asthma, die diesen lang anhaltenden Effekt bietet", sagte Mario Castro, M.D., Professor für Medizin und Kinderheilkunde an der Washington University School of Medicine und Studienleiter der AIR2 Studie. "Wir haben nun die fünfjährige Nachbeobachtung in drei randomisierten, kontrollierten Studien abgeschlossen. Diese Langzeitstudie zeigt insbesondere die klinische Evidenz der Langzeitsicherheit und -wirksamkeit, auf die die Asthma-Fachwelt gewartet hat. Ich bin überzeugt, dass Patienten mit schwerem Asthma nun Zugang zu dieser Therapie haben sollten."

Der Langzeitnutzen der Bronchialen Thermoplastie, wie eine Reduktion schwerer Exazerbationen und Notaufnahmen, stehen in Einklang mit den erklärten Zielen der Asthma-Kontrolle, wie sie im National Asthma Education and Prevention Programme (NAEPP) definiert sind.

Für weitere Informationen über Bronchiale Thermoplastie besuchen Sie http://www.BTforAsthma.com.

Quelle:

Wechsler, Michael E. et al.: Bronchial thermoplasty: Long-term safety and effectiveness in patients with severe persistent asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Article in press -published online 03 September 2013.

