Neuerlicher Kostenschub erstickt Wachstumschancen

CO2-Emissionshandel: WKÖ gegen Kürzung der Gratiszertifikate für Industrie um mehr als ein Sechstel

Wien (OTS/PWK622) - Die massive Kürzung der Gratiszertifikate für die Industrie im Emissionshandel mit Treibhausgasen durch die Europäische Kommission ist aus Sicht der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) strikt abzulehnen. Schon im laufenden Jahr will die Europäische Kommission die vorgesehenen Kontingente rückwirkend um 6 % kürzen, dieser Prozentsatz soll sich bis 2020 auf 18 % erhöhen. "Damit wird das Versprechen der Emissionshandelsrichtlinie unterlaufen, im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen wirksam vor der Abwanderungsgefahr zu schützen", betont Stephan Schwarzer, Leiter der WKÖ-Abteilung Umweltpolitik.

Die Garantie von 100 % Gratiszertifikaten wollte die EU ohnedies nur Betrieben bieten, die nachweislich am fortschrittlichsten Stand der Technik produzieren und zu keiner weiteren Emissionsverringerung in der Lage sind. Diese Betriebe werden nun durch einen Kommissionsbeschluss gezwungen, bis zu ein Sechstel ihres Bedarfs durch Zukäufe von Zertifikaten zu decken. Gleichzeitig will die Kommission durch einen Eingriff in den Markt auch den Preis der Zertifikate hinaufschrauben. "Die daraus resultierenden Mehrkosten könnten auch die Branchenbesten nicht durch Kosteneinsparungen ausgleichen oder durch Preiserhöhungen an ihre Kunden weitergeben, zumal Lieferanten außerhalb der EU solche Kostenfaktoren gar nicht kennen", so Schwarzer.

Ein Hintergedanke des Beschlusses der Kommission mag sein, durch Ausschüttung von weniger Gratiszertifikaten die Versteigerungserlöse der Mitgliedstaaten zu erhöhen. Diese Rechnung gehe aber nicht auf, warnt Schwarzer, denn die Betriebe könnten ihre nochmals erschwerten Kostenrucksäcke nicht mehr tragen und würden damit zur Verlagerung ihrer Produktionsstätten in Drittstaaten gezwungen.

Dem Gedanken des Vertrauensschutzes widerspricht diametral, dass die Europäische Kommission bereits für das laufende Jahr - also rückwirkend - die Zuteilungserwartungen der Industrie enttäuscht. Sauer stößt auf, dass die Kommission ihre Entscheidung zur Kürzung der Zuteilung erst bekanntgab, nachdem das Europäische Parlament seine Zustimmung zum Eingriff in den Emissionshandel gab um den CO2-Preis zu erhöhen, gegeben hatte. Wäre diese Verschärfung schon früher bekannt gewesen, hätte das Parlament aus Sorge um das Wachstum und die Beschäftigung anders entscheiden können.

Die WKÖ appelliert an Rat, Parlament und Kommission, das ständige Herumdoktern am weltweit einzigartigen europäischen Emissionshandel zu beenden. "Ein ständiges Köcheln der Diskussion um schärfere Ziele, Verteuerung der Zertifikatspreise durch willkürliche politische Eingriffe und Zusammenstreichen der vorgesehenen Kontingente für kostenfreie Zertifikate führt nur zu einem: Investoren wenden sich von Europa ab, das Ausweichen in andere Wirtschaftsräume wird attraktiver. Europa ist der einzige große Wirtschaftsraum, der seine Betriebe mit CO2-Kosten belastet. Werden hier die Kostenschrauben immer mehr angezogen, so zerstört das die da und dort aufkeimende Wachstumshoffnungen schon im Ansatz", betont Schwarzer. (PM)

