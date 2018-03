Pflanzen-Überwinterungsservice der Wiener Profi-Gärtner nutzen

Neun Wiener Gärtner versorgen Ihre Pflanzen sicher in der Winterzeit

Wien (OTS) - Noch fühlen sich Kübelpflanzen, wie Oleander, Olive, Palmen, etc., in der langsam zu Ende gehenden Garten- und Terrassensaison wohl. Doch der nahende Herbst ist in den Nächten bereits deutlich zu spüren und schon bald wird es im Freien zu kalt sein für alle mediterranen Pflanzen.

Als begeisterte Hobbygärtner/-innen nutzen viele Österreicherinnen und Österreicher die Natur, um sich mit eigenem Obst und Gemüse zu versorgen oder sich mit Grünem und Blühendem an einer schönen Umgebung zu erfreuen. Doch wenn die kalte Jahreszeit anbricht, wird die Freude oft getrübt, stellt sich für viele doch die Frage: wohin mit den liebevoll gepflegten Pflanzen? Schließlich verfügt nicht jeder über ausreichende Räumlichkeiten, um seine Pflanzen gut und vor allem sicher im Winter zu versorgen. Darüber hinaus gewinnen manche von ihnen im Laufe des Sommers an Größe, oft wird der Bestand auch um die eine oder andere Pflanze erweitert.

Professionelles Überwinterungsservice von Transport bis Pflege

Hier schaffen auch in diesem Jahr neun Wiener Gärtner Abhilfe (Adressen sind auf www.die-wiener-gaertner.at abrufbar), indem Sie ein Überwinterungsservice anbieten, das die Pflanzen - vom Transport, der Verwahrung und der Pflege - professionell betreut: So erstreckt sich beispielsweise das Paket von "Fötschl blüht" (in Wien Simmering) über den Zeitraum von zirka Mitte Oktober bis Mitte Mai. Darin enthalten sind unter anderem die Organisation eines Transportdienstes zur Abholung beziehungsweise Zustellung, der Rückschnitt sowie das besonders bei großen Pflanzen recht mühsame Umtopfen. Die Pflanzen werden zudem auf Schädlinge und Krankheiten untersucht und entsprechend behandelt. Auf Wunsch bietet "Fötschl blüht", in Zusammenarbeit mit der Firma Biohelp, auch biologischen Pflanzenschutz mithilfe von Nützlingen an.

Jetzt anmelden: Es gibt noch freie Plätze

Für ideale Temperatur- und Lichtbedingungen sorgen eigens für die Überwinterung adaptierte Gewächshäuser, damit die Kübelpflanzen gesund und wohlbehalten überwintern. Für die heurige Saison hat das Simmeringer Unternehmen noch ausreichend Platz: Wer Interesse hat, sollte sich jedoch bald anmelden, denn der Winter kommt vielleicht rascher, als man sich wünschen würde.

Nutzen Sie daher die Möglichkeit, sich an einen der angeführten Gärtner in Ihrer Nähe zu wenden und sich ein individuelles Paket für die Betreuung Ihrer Pflanzen zusammenstellen zu lassen. Die Adressen der neun Wiener Gartenbaubetriebe mit Überwinterungsservice sind im Internet unter www.die-wiener-gaertner.at zu finden.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

"Die Wiener Gärtner" - Landesgartenbauvereinigung Wien,

anerkannte Fachorganisation der Landwirtschaftskammer Wien,

1230 Wien, Laxenburger Straße 367, Telefon: 01/615 12 98,

Fax: 01/615 12 99, E-Mail: office @ die-wiener-gaertner.at