Steindl: SPÖ braucht dringend Nachhilfe in Sachen Wirtschaft

Stillstands Partei SPÖ gefährdet Standort und Arbeitsplätze – ÖVP wird Wirtschaft entfesseln, Standort stärken und Arbeitsplätze schaffen

Wien, 10. September 2013 (ÖVP-PK) "Die SPÖ braucht dringend Nachhilfe in Sachen Wirtschaft. Die Stillstands Partei Österreichs, SPÖ, gefährdet mit ihrer Schulden- und Belastungspolitik den Standort und Arbeitsplätze", hält der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl, fest. Die ÖVP hat mit unabhängigen Experten aus verschiedensten Bereichen ein Zukunftsprogramm erarbeitet und die Konzepte für eine erfolgreiche Entwicklung Österreichs präsentiert:

"ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger wird mit seinem Programm die Wirtschaft entfesseln, den Standort nachhaltig stärken und so 420.000 neue Arbeitsplätze schaffen", betont Steindl. Die ÖVP ist der Partner der Wirtschaft, und damit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. "Wir wollen die Arbeitswelt flexibler machen, den Standort attraktivieren und den Wohlstand für alle in unserem Land steigern. Die Sozialisten hingegen schmieren den sozialpolitischen Teufel an die Wand und verunsichern die Menschen", stellt der ÖVP-Abgeordnete klar. Und abschließend: "Liebe, SPÖ: Hört auf die Bevölkerung zu verunsichern und fangt endlich an zu arbeiten. In 19 Tagen wird gewählt. Dann geht es um die Zukunft des Landes. Die Österreicherinnen und Österreicher wollen keinen Stillstand à la SPÖ. Sie wollen Konzepte für die Zukunft. Und die haben Michael Spindelegger und die ÖVP. Wird die ÖVP Erster, dann gewinnt ganz Österreich. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp