ORF-Fernsehen 2014 (3): Ausgewählte Höhepunkte von ORF 2

Wien (OTS) - Noch bis in den Oktober hinein stehen die Sendungen der ORF-TV-Information ganz im Zeichen der Nationalratswahl 2013. Der anhaltend hohe Publikumszuspruch beweist einmal mehr, dass der ORF unverzichtbarer Bestandteil des Meinungsbildungsprozesses der österreichischen Bevölkerung ist. Nächste große Wahl: jene zum EU-Parlament im Mai 2014. Das Korrespondenten-Netzwerk des ORF wird die Zuschauerinnen und Zuschauer dabei ebenso auf dem Laufenden halten wie über das Weltgeschehen, u. a. in einer sechsteiligen "Weltjournal"-Porträt-Serie der Korrespondentenhauptstädte. Ebenso bieten die ORF-Magazine 2014 die Topthemen Österreichs und der Welt und berichten umfassend über Politik, Wirtschaft, Chronik, Konsumentenschutz, Umwelt und Lifestyle. Außerdem stark vertreten im neuen Programmjahr: Top-Kultur und -Unterhaltung, zudem eigen- bzw. koproduzierte ORF-2-Film-und-Serienangebote, ebenso wie die zahlreichen Doku-Highlights wie "Universum" oder Zeitgeschichteproduktionen, die ORF 2 dem Gedenkjahr 2014 widmet.

Gerade im Bereich Bildung und Zeitgeschehen bietet der ORF ein vielfältiges Programmangebot: Mit dem Dreiteiler "Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot - 'Die 80er', 'Die 90er' und 'Die 2000er Jahre'" steht die Fortsetzung der 2012 gestarteten, von Andreas Novak konzipierten Zeitgeschichte-Serie über österreichische Alltags-, Politik- und Gesellschaftsgeschichte auf dem Programm. Rund um den 100. Jahrestag des Attentats von Sarajevo und den Beginn des Ersten Weltkriegs bietet der ORF im Gedenkjahr 2014 einen umfassenden trimedialen Programmschwerpunkt. ORF-Dokumentationen und internationale Dokumentarserien beschäftigen sich mit den Hintergründen, Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs bzw. zeigen anhand persönlicher Schicksale von Männern, Frauen und Kindern, was dieser Krieg in Europa und der Welt mit den Menschen angerichtet hat.

"Menschen & Mächte" präsentiert weiters eine Doku zum fünften Jahrestag des Ablebens von Jörg Haider. "Universum History" befasst sich u. a. mit den Mätressen des Wiener Kongresses. Die international vielfach preisgekrönte ORF-Naturfilm-Marke "Universum" bietet wie gewohnt beeindruckende Eigenproduktionen made in Austria - u. a. die Dokumentationen "Hermann Maier: Meine Heimat, die Hohen Tauern" rund um den Nationalfeiertag. Zudem enthüllt "Universum" "Wie der Hund auf den Menschen kam", widmet sich "Hummeln", dem "Planet der Spatzen" und dem "Mythos Ausseerland". Weiters zeichnet "Universum" den "Triumph der Tomate" nach und zeigt die Dokus "Namibia - Afrikas Wilder Westen" und - anlässlich der Fußball-WM 2014 - "Wildes Brasilien".

Konzerte, Festivals, Events - Die Kultur-Highlights 2014

Zu den Konzerthighlights zählen u. a. der Adventklassiker "Christmas in Vienna", das "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker", das "Sommernachtskonzert Schönbrunn", die "Sommernachtsgala Grafenegg", außerdem das Eröffnungskonzert der Wiener Festwochen und das "Gedenkkonzert der Wiener Philharmoniker in Sarajevo" - beides anlässlich des "Gedenkjahres 2014", sowie das heuer bei den Salzburger Festspielen aufgezeichnete "War Requiem" von Benjamin Britten. Übertragungen aus der Wiener Staatsoper wie "La fanciulla del West" (5. Oktober) und "Rigoletto" oder der Ballettklassiker "Schwanensee" werden ebenso gezeigt wie die gefeierten Theaterproduktionen "Lumpazivagabundus" (4. Oktober) von der Wiener Burg. Darüber hinaus präsentiert sich der ORF im Sommer 2014 einmal mehr als DER Festspielsender des Landes - mit den Highlights der wichtigsten Festivals von Bregenz bis Salzburg.

Eigen- und koproduzierte Film- und Serienhits in ORF 2

Ab 3. Oktober (jeweils am Donnerstag um 20.15 Uhr in ORF 2) ist für "Paul Kemp - Alles kein Problem", wenn Harald Krassnitzer unter die Mediatoren geht. Musik als Therapie wirkt beim Sequel des Millionenhits "Live Is Life". Wieder da ist auch "Kommissar Rex":

Österreichs Kultkommissar auf vier Beinen kehrt 2014 in den Dienst zurück. Viel zu Schnüffeln gibt es auch in den ORF-Thriller-Premieren "Beste Feindinnen" (Regie: Thomas Roth) und insgesamt drei neuen Austro-"Tatort"-Fällen für Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser. Der erste - "Angezählt" - steht bereits am Sonntag, dem 15. September, auf dem ORF-2-Programm. Am 3. Dezember folgt Heino Ferch als Verhörspezialist Richard Brock in einem neuen Fall den "Spuren des Bösen". Ein neues Duo ermittelt ebenfalls im neuen Programmjahr:

In "Die Toten vom Bodensee" stehen Nora von Waldstätten und Matthias Koeberlin vor einem Rätsel. 2014 stehen die ORF-Premieren der ersten drei Landkrimis "Steirerblut" (Wolfgang Murnberger), "Die Frau mit einem Schuh" (Michael Glawogger) und "Alles Fleisch ist Gras" auf dem Programm. Unter der Regie von Reinhold Bilgeri nimmt im Letzteren Tobias Moretti Wolfgang Böck mehr als nur ins Visier.

Eines der Highlights im Gedenkjahr 2014 ist der historische Thriller "Sarajevo" (AT) rund um das Attentat auf den Erzherzog Franz Ferdinand (Regie: Andreas Prochaska). Historische Dimension hat auch das Melodram "Clara Immerwahr", das Harald Sicheritz nach einem Drehbuch von Susanne Freund und Burt Weinshanker verfilmte. Erwin Steinhauer ist einer der Stars in Marcus H. Rosenmüllers Historiendrama "Sommer der Gaukler" rund um die Theatertruppe des Emanuel Schikaneder. Apropos Steinhauer: Nach zehn Jahren ist der Schauspielstar wieder "Polt" - in Julian Roman Pölslers Umsetzung des fünften "Polt"-Romans von Alfred Komarek.

Weitere Hits: Hansi Hinterseer ereilt 2014 "Der Ruf der Pferde". "Lost & Found" lautet der Titel der neuen romantischen Komödie von Wolfgang Murnberger mit Ursula Strauss und Florian Teichtmeister. Ebenfalls Premiere feiern das Melodram "Die Freischwimmerin" und "Keine Zeit für Träume".

Der österreichische Film: Österreichische Kinoproduktionen frei Haus

Michael Hanekes Meisterwerk "Amour" wurde 2012 u. a. mit der Goldenen Palme, dem Golden Globe für den besten nichtenglischsprachigen Film sowie dem Auslands-Oscar ausgezeichnet. 2014 feiert der Film ebenso ORF-Premiere wie "Paradies: Liebe", der erste Teil der international erfolgreichen "Paradies"-Trilogie Ulrich Seidls. Karl Merkatz und Christine Ostermayer begeistern im ausgezeichneten Werk "Anfang 80". Ebenfalls im ORF zu sehen: die großartig besetzte Komödie "Anleitung zum Unglücklichsein" u. a. mit Johanna Wokalek und Richy Müller.

Stars und Publikumslieblinge zu Gast in ORF 2

Jubiläen österreichischer Publikumslieblinge der Fernsehunterhaltung:

Am 16. November feiern im ORF "Opus und Freunde", am 1. Februar tut dies Hansi Hinterseer zu seinem 60er mit Fans. Im Herbst 2014 ehrt der ORF Udo Jürgens mit einem großen Galaabend. Ebenso auf dem ORF-2-Programm: ein Nockalm-Quintett-Live-Event und die große Helene-Fischer-Weihnachtsshow. Ganz neu ab 21. September 2013: In "VERA - bei ..." folgt Talkqueen Vera Russwurm der Einladung von Prominenten und ihren Familien im deutschen Sprachraum und nimmt Einblick in ihre private Welt.

Andy Borg eröffnet am 14. September in Tulln die neue "Musikantenstadl"-Saison. Am 21. September geht die zweite "Starnacht in der Wachau" über die Bühne. Florian Silbereisen begrüßt zu seinen "Festen der Volksmusik" und es heißt erneut "Willkommen bei Carmen Nebel". Für urtümliche Unterhaltung mit den besten Volksmusikanten des Landes sorgen einmal mehr Sepp Forcher mit seinem "Klingenden Österreich" und Franz Posch mit seiner "Liabsten Weis".

Ein narrisch guates Lei Lei im ORF: Auch 2014 zünden Österreichs Faschingsgilden bei "Narrisch guat" und die Stars des "Villacher Faschings" in der ausgelassensten Zeit des Jahres ihr Pointenfeuerwerk. Gags und Pointen am laufenden Band sind auch in der warmen Jahreszeit beim "Narrisch guaten Sommer" Programm. Bereits zum 33. Mal überträgt der ORF den "Wiener Opernball" live und berichtet mehr als vier Stunden live vom berühmtesten Ball der Welt.

ORF III Kultur und Information

Kulturelle, filmische, dokumentarische und informative Vielfalt hat ORF III auch 2013/14 zu bieten. Am 15. September startet der Verdi-Marathon "Tutto Verdi!" anlässlich des diesjährigen 200. Geburtstags von Giuseppe Verdi: Aufgeteilt an fünf Sonntagen haben die Zuseherinnen und Zuseher die Möglichkeit, im Rahmen von "Erlebnis Bühne mit Barbara Rett" alle 26 Opern von Verdi (plus das Requiem) zu sehen. Am Nationalfeiertag startet ORF III die technisch und inhaltlich auf den neuesten Stand gebrachte Dokumentationsreihe "Österreich II". Nach dem großen Erfolg der Reihe "Österreich I", die seit dem Frühjahr auch als ORF-III-DVD-Edition vorliegt, kommt es nun in ORF III zu einer Fortsetzung mit der Reihe "Österreich II" von Hugo Portisch und Sepp Riff.

