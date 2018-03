Tamandl: Höchste Zeit für einen Kanzlerwechsel!

ÖVP hat Plan für die Zukunft – SPÖ begnügt sich mit dem Plakatieren von Worthülsen – Wirtschaft sind Unternehmer und Arbeitnehmer

Wien, 10. September 2013 (ÖVP-PK) "Es ist höchste Zeit für einen Kanzlerwechsel! Denn während die Sozialisten sich darauf begnügen, leere Worthülsen zu plakatieren – und das noch dazu nicht rechtskonform, hat die ÖVP einen Plan für die Zukunft dieses Landes. Deshalb hat ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger gemeinsam mit zahlreichen unabhängige Experten, Vertretern aus der Wirtschaft und Gesellschaft ein Zukunftsprogramm erarbeitet, mit

dem wir 420.000 neue Arbeitsplätze schaffen können", so die Wiener ÖAAB-Obfrau und ÖVP-Abgeordnete Gabriele Tamandl zu den heutigen Aussagen von Darabos. Tamandl weiter: "Der ÖVP reicht es nicht, sich am Status Quo auszuruhen und mit der niedrigen Arbeitslosenquote zu prahlen. Wir handeln, haben einen Plan und arbeiten für die Zukunft unseres Landes. Denn jeder Arbeitslose ist einer zu viel." Während die SPÖ ständig versucht, Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegeneinander auszuspielen, sieht die ÖVP die Wirtschaft als Partner der Arbeitnehmer. Die ÖVP-Abgeordnete erinnert Darabos gern daran, dass auch Wirtschaftsprofis aus der SPÖ, wie Hannes Androsch, am "Unternehmen 2025" mitgearbeitet haben. Tamandl abschließend: "Am 29. September geht es darum, die Weichen für ein Österreich der Zukunft zu stellen, in dem Menschen Arbeit haben, von der sie auch gut leben können. Mit Feindbildern à la SPÖ schaffen wir das nicht. Das, was die Österreicherinnen und Österreicher brauchen, ist ein Kanzlerwechsel. Unser Land braucht mehr ÖVP und weniger SPÖ."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und

Medien, Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp