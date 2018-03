Bürgermeister Häupl startete "Eine Stadt. Ein Buch."

100.000 Gratis-Exemplare von "América"

Wien (OTS) - Heute, Dienstag, haben Bürgermeister Michael Häupl und Autor Thomas Coraghessan Boyle die ersten Exemplare des heurigen Gratisbuches "América" in der Hauptbücherei Wien verteilt. In einer Auflage von 100.000 Stück liegt es bis Freitag im Rahmen der Aktion "Eine Stadt. Ein Buch." an vielen Orten Wiens auf: unter anderem in Filialen der Büchereien Wien, Bezirksvorstehungen, am Flughafen Wien-Schwechat sowie im Rathaus. Es ist die weltweit größte Gratisbuch-Aktion und erfolgt heuer bereits zum zwölften Mal.

Schweres Thema - leicht bekömmlich geschildert

"Er ist der lustigste Pessimist, den ich kenne", sagte Häupl über Autor Boyle. Sichtlich gut gelaunt signierte der kalifornische Schriftsteller ein Buch nach dem anderen und plauderte mit LesefreundInnen. Er stehe gerne im Rampenlicht, wie er es früher als Musiker und Rocksänger schon machte. Bürgermeister Häupl habe das Buch "América" gewählt, weil es sich mit einer schwierigen Thematik befasse, die alle betreffe: mit dem wirtschaftlichen und sozialen Gefälle zwischen armen und reichen Ländern, mit illegalen EinwanderInnen und menschlichen Schwächen und Stärken. "Das Gratisbuch regt zum Nachdenken an und ist ein wertvoller Beitrag zur politischen Diskussion", betonte Häupl. Auch Boyle zeigte sich begeistert: die Aktion setze ein Zeichen gegen das Auseinanderklaffen der Einkommensschere und schaffe für 100.000 Menschen einen kostenlosen Zugang zur Literatur. Andere Städte könnten sich daran ein Beispiel nehmen, sagte der Autor.

T.C. Boyle hat das Buch, das im Original "The Tortilla Curtain" heißt, schon vor 18 Jahren geschrieben. Damals wurde er kritisiert, den heiklen "Vorhang" zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko aufzugreifen. Heute steht das Buch auf den Pflichtlektüre-Listen amerikanischer Studierender. Deutsch erschien das Buch unter dem Titel "América", dem Namen der Mexikanerin, die mit ihrem Mann illegal in die USA einreist.

Weitere Informationen: www.einestadteinbuch.at

(Schluss) heb

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Barbara Hecher

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81096