FPÖ-Gartelgruber: Bures im Elfenbeinturm

Bures ist persönlich verantwortlich für das kommende Verkehrschaos in Kufstein

Kufstein (OTS) - In ihrer heutigen Aussendung zur Vignettenproblematik - übrigens die erste dieser Art - versucht sich Bundesministerin Bures auf die aktuelle Studie zum Umgehungsverkehr in Raum Kufstein herauszureden. "Es klingt ja schon beinahe zünisch, wenn Bures meint, man solle keine Zeit verstreichen lassen und die Maßnahmen raschest umzusetzen, obwohl sie ihrerseits überfallsartig die Kufsteiner erst überhaupt in diese Situation gebracht hat", so die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gartelgruber.

"Die Tiroler Landesregierung ist nun gefordert, die Umsetzung des einstimmig angenommenen Antrags für eine mögliche Verfassungsklage so rasch wie möglich in die Wege zu leiten, herrscht doch im Tiroler Landtag einstimmig die Meinung, dass im Raum Kufstein die Vignettenfreiheit erhalten bleiben muss", so Gartelgruber weiter.

"Tür und Tor für das nunmehrige Vorgehen der Ministerin hat auch die ÖVP und allen voran NAbg. Josef Lettenbichler zu verantworten, der im Parlament zweimal eine gesetzliche Lösung verhindert hat. Wir Freiheitlichen, besonders meine Person, werden weiterkämpfen, und bei Untätigkeit der Landesregierung über eine Selbstanzeige das Gesetz vor den Verfassungsgerichtshof bringen um eine Lösung im Sinne der betroffenen Bevölkerung herbeizuführen", schließt Gartelgruber.

