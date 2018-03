Wiener SPÖ besucht Lehrlinge

65 Stationen auf "Berufsschultour"

Wien (OTS) - Kontakt zu Lehrlingen in der Stadt sucht die Wiener SPÖ bei ihrer "Berufsschultour", die Lehrlingssprecher Christoph Peschek am Dienstag eingeläutet hat. Ziel sei es, Lehrlinge über ihre Rechte zu informieren, sagte Peschek der Presse. Dafür werde man in den kommenden Wochen sämtliche Berufsschulen Wiens besuchen, 65 Termine stünden auf dem Programm. Die Aktion wolle jeden Lehrling "mindestens einmal persönlich erreichen".

Im Dialog vermittle man diverse Themen und Forderungen: junges Wohnen zum Beispiel, 1.500 Euro Mindestlohn und Berechtigung zum Studium nach erfolgreichem Lehrabschluss. Außerdem sprach sich Peschek für einen "Ausbildungsfonds" aus: "ausbildungsfaule" Betriebe sollten demnach einzahlen, und Betriebe mit "hochwertiger" Ausbildung gefördert werden.

