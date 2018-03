Einladung zur PRESSEKONFERENZ am Gemeindetag 2013

Gemeindebund präsentiert Umfrage und Forderungen an Bundesregierung

Linz (OTS/Gemeindebund) - Beim 60. Österreichischen Gemeindetag, der heuer am 12. und 13. September 2013 in Linz stattfindet, treffen einander 2.000 Bürgermeister/innen und Gemeindevertreter/innen zum Gedankenaustausch. Prominente Gäste wie Bundespräsident Heinz Fischer, Finanzministerin Maria Fekter und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner werden dabei zu den Gemeindevertreter/innen sprechen.

Im Vorfeld des Gemeindetages hat der Gemeindebund in einer repräsentativen Umfrage die wichtigsten kommunalen Zukunftsthemen erhoben. Die Ergebnisse dieser Umfrage sowie die Forderungen dieser Gemeinden an die Bundesregierung präsentieren wir Ihnen in der nachstehenden Pressekonferenz, zu der wir die Medienvertreter/innen sehr herzlich einladen:

Termin: Donnerstag, 12. September 2013, 10.00 Uhr

Ort: Design Center (Mietraum 2), Europaplatz 1, 4020 Linz

Teilnehmer:

Bgm. Helmut MÖDLHAMMER

(Präsident des Österreichischen Gemeindebundes)

LAbg. Bgm. Johann HINGSAMER

(Präsident des Oberösterreichischen Gemeindebundes)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

