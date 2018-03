SP-Mörk: Jede und jeder Pflegebedürftige soll passendes Betreuungsangebot bekommen

Wien (OTS/SPW-K) - Die Stadt Wien bietet für pflegebedürftige Menschen ein breites Spektrum von Unterstützung und Betreuung an. Gerade auch jüngere Menschen nach einem schweren Unfall sind oft auf intensive Pflege angewiesen. Hier entwickelt die Stadt Wien ein passendes Angebot in einer Palette von abgestuften Formen der Unterstützung und Betreuung."Jede und jeder soll das Betreuungsangebot bekommen, das für die jeweilige Situation passt", erklärt SP-Gemeinderätin Gabriele Mörk.

"Korosec will Menschen in ein bestimmtes Schema pressen, ohne auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Dabei geht es vorrangig um die Situation der Betroffenen", betont Mörk und ist verwundert, "dass an Kollegin Korosec offensichtlich spurlos vorbeigegangen, dass die Stadt Wien bislang bereits vier Pflegewohnhäuser mit sozialmedizinischer Betreuung errichtet und in Betrieb genommen hat. Dabei handelt es sich um moderne Häuser mit medizinischer Betreuung rund um die Uhr. Korosec spricht immer noch von Geriatrieeinrichtungen, was vollkommen zu kurz greift und dem neuen Konzept der Pflegewohnhäuser nicht mehr entspricht."

Gerade die Pflegewohnhäuser mit sozialmedizinischer Betreuung sind durch ihren umfassenden Betreuungsansatz prädestiniert dafür, auch Menschen mit hohem Pflegebedarf medizinische, therapeutische und pflegerische Behandlung zu geben. Für Menschen, die diese medizinische Betreuung rund um die Uhr nicht brauchen, gibt es weiter wie bisher auch Leistungen wie teil- und vollbetreutes Wohnen in Wohngemeinschaften.

"Und was das Therapiezentrum Ybbs betrifft, muss gesagt werden, dass hier ein zielgruppengerechtes intensives sozialtherapeutische Betreuungsangebot vorhanden ist, das seinesgleichen sucht", ist Mörk von der Qualität des Hauses überzeugt. Hier steht Menschen mit multifaktoriellen Problemlagen ein Team mit umfassender medizinischer und therapeutischer Expertise zur Verfügung.

