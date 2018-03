Karner zu Kaufmann-Bruckberger: Doppelt vom Steuerzahler kassieren - die wahren Werte von Stronach & Co.

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Sollten die erhobenen Vorwürfe rund um einen Antrag auf Wahlkampfkosten-Rückerstattung in der Höhe von 500.000 Euro stimmen, dann werden die wahren Werte des Teams Stronach in Niederösterreich immer mehr sichtbar. Groß reden, nichts arbeiten, aber doppelt vom Steuerzahler kassieren wollen - das sind die wahren Werte von Stronach, Kaufmann-Bruckberger & Co.", kommentiert VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Mag. Gerhard Karner aktuelle Vorgänge rund um das Team Stronach in NÖ.

