Rauch: Arbeit und SPÖ – das wird nichts mehr!

Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, nicht Plakate – Darabos startet billiges Ablenkungsmanöver vom SPÖ-Plakatskandal - Faymann- Steuern vernichten Arbeitsplätze und Chancen - Rot-Grün steht für Belastungspolitik

Wien, 10. September 2013 (ÖVP-PD) "Arbeit und SPÖ – das passt genauso gut zusammen wie der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Das Ergebnis bleibt das gleiche: das wird nichts. Wir

wissen alle: Die Wirtschaftskompetenz der SPÖ erstreckt sich auf Konsum-Pleite, BAWAG-Skandal und Co.", stellt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch in Richtung der Darbos'schen Märchen klar. "Unsere Ansage für das Österreich der Zukunft ist klar: Arbeit schaffen und Arbeitsplätze sichern, statt uns – wie es die Genossen tun - im Stillstand zu suhlen", so Rauch. Und übrigens: "Die SPÖ sollte Nachhilfe bei Hannes Androsch nehmen, der gut weiß, dass es mehr braucht, als Arbeitsplätze zu plakatieren. Denn nur ein Wort zu schreiben reicht nicht", so Rauch: "Vor allem, nachdem die SPÖ offenbar schon beim Plakatieren so ihre Probleme hat", so Rauch,

der in den Darabos-Aussagen lediglich ein "billiges Ablenkungsmanöver vom SPÖ-Plakatskandal" wittert. ****

"Die Stillstands Partei Österreichs, kurz SPÖ, liest weiter nur von den mottenzerfressenen Schmierzetteln aus der Retro-Kiste ab

und schürt klassenkämpferische Neiddebatten", so Rauch, der vor einer rot-grünen Koalition warnt. "Rot-Grün ist ein Duo Infernale. Das beweist die Belastungs-Politik in der Bundeshauptstadt Wien:

Gebührenabzocke, Zwangstagschule und eine komplett verfehlte Infrastruktur- und Verkehrspolitik. Ist Rot-Grün am Ruder, werden Kinder verstaatlicht, Autos verboten und die Menschen

ausgesackelt." Die ÖVP hingegen setzt Maßnahmen, die allen zu Gute kommen, wie Lohnnebenkostensenkung und fairen Wettbewerb. "Wir sind gegen standortschädigende Maßnahmen wie Eigentumssteuern, Arbeitszeitverkürzung oder sechste Urlaubswoche. Denn die ÖVP steht für wertebasierte, erfolgreiche und leistungsorientierte Wirtschaftspolitik. Während die SPÖ sich darauf beschränkt, Arbeit zu plakatieren und mit Unwahrheiten hausieren zugehen, sorgt die ÖVP für die richtigen Rahmenbedingungen", unterstreicht der ÖVP-Manager abschließend.

