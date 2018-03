"Under the Dome" im Tripelpack am 11. September in ORF eins

Drei weitere Folgen der Spielberg-TV-Adaption des King-Bestsellers

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Start von "Under the Dome" in ORF eins (bis zu 495.000 Zuseherinnen und Zuseher und bis zu 31 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe E-49) geht das Leben unter der Kuppel für die Bewohner in Chester's Mill weiter - und zwar im Tripelpack:

Am Mittwoch, dem 11. September 2013, stehen ab 20.15 Uhr in ORF eins drei weitere Episoden von Steven Spielbergs TV-Adaption des gleichnamigen Stephen-King-Bestsellers "Under the Dome" auf dem Programm von ORF eins. Noch immer führt kein Weg hinaus und kein Weg hinein - gefangen in einer transparenten Kuppel - haben die Bewohner mit einer hochansteckenden Virusinfektion zu kämpfen. Doch damit nicht genug, werden auch die Lebensmittelressourcen langsam knapp und das Wasser ist verseucht. Panik macht sich "Under the Dome" breit. Vor der Kamera des US-amerikanischen Serienevents stehen u. a. Natalie Martinez, Alexander Koch, Mike Vogel, Dean Norris, Rachelle Lefèvre, Colin Ford und Britt Robertson.

Mehr zum Inhalt der Folgen

Folge 4: "Das Wasser steigt" um 20.15 Uhr

In Chester's Mill verrinnen die Tage ohne große Hoffnung auf eine baldige Befreiung der Stadtbewohner. Während das Militär außerhalb der Kuppel anscheinend schon seinen Abzug vorbereitet, greift im Kuppelinneren eine hochansteckende Virusinfektion um sich. Alle Überträger müssen vorübergehend in Quarantäne, doch Julia (Rachelle Lefèvre) zieht es vor, lieber nach ihrem plötzlich verschwundenen Mann zu suchen. Als ein waghalsiger Fluchtversuch scheitert, droht die entführte Angie (Britt Robertson) qualvoll in ihrem Verlies zu ertrinken.

Folge 5: "Schmetterlinge" um 21.00 Uhr

Die Regierung organisiert einen Besuchstag. In Scharen werden Angehörige zur Kuppel gebracht, um den Eingeschlossenen ein Wiedersehen zu ermöglichen. Der Schock sitzt tief, als Barbie (Mike Vogel) herausfindet, welche militärischen Absichten in Wahrheit hinter der vermeintlich netten Geste stecken. Indes kann Big Jim (Dean Norris) im letzten Moment verhindern, dass Angie (Britt Robertson) unter den Wassermassen begraben wird. Er will sie aber erst aus ihrem Verlies befreien, wenn Angie plausibel erklären kann, warum sie überhaupt im Bunker festsitzt.

Folge 6: "Der große Durst" um 21.50 Uhr

Nachdem selbst schwerste Waffen dem magnetischen Kraftfeld nichts anhaben können, schwanken die Eingeschlossenen zwischen Erleichterung und Entsetzen. Zwar haben sie den militärischen Angriff überlebt, doch ist es nur eine Frage der Zeit, bis die vorhandenen Lebensmittelressourcen verbraucht sind. Dem nicht genug, stellt sich das Wasser im Kuppelinneren als verseucht heraus. Schlagartig bricht allerorts Panik aus. Es kommt zu Plünderungen, die Linda (Natalie Martinez) veranlassen, Barbie (Mike Vogel) bei der Polizeiarbeit um Hilfe zu bitten.

