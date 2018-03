Brunner fordert echte Verkehrswende und Ende für Scheinlösung Agrosprit

Mit Palmöl und Regenwald-Rodung gibt es keine nachhaltige Mobilität von morgen

Wien (OTS) - "Die von Umweltorganisationen vorgelegten neuesten Daten zum stark steigenden Palmöl-Anteil in Österreichs Biodiesel unterstreicht die Grüne Skepsis gegen Agrosprit als vermeintliche Patentlösung für die Verkehrswende. Für Agrosprit, an dem nichts 'Bio' ist, stirbt der Regenwald, und das in steigendem Umfang. Die einzigen, die profitieren, sind die Agrarhandelskonzerne dies- und jenseits des Giebelkreuzes", betont Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen, zu den Enthüllungen von Greenpeace.

"ÖVP-Minister wollten der Öffentlichkeit auch schon einreden, dass Agrosprit zu hundert Prozent bio und aus Österreich und sowieso total nachhaltig sei. Diese Ammenmärchen sind fern jeder Realität, wie die neuen Zahlen einmal mehr beweisen", stellt Brunner klar. Sie kritisiert weiters das Protestgeschrei der SPÖ und ihres Umweltsprechers als unglaubwürdig. Schließlich habe die SPÖ der Übererfüllung der EU-Vorgaben beim Agrosprit ohne Wenn und Aber mitbeschlossen.

"Die nächste Bundesregierung muss aus dieser umwelt- und klimapolitischen Sackgasse die Ausfahrt Richtung Verkehrswende nehmen. Mehr und leistbare Öffis und weniger neue Autobahnen sind die Herausforderungen, nicht Geschäftemacherei auf Kosten des Regenwaldes", so Brunner.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at