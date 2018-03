Neue Leitung in der Akademie für Sozialmanagement

Sozialexperte Markus Glatz-Schmallegger übernimmt Führung der ASOM

Wien (OTS) - Markus Glatz-Schmallegger übernimmt die Leitung der Akademie für Sozialmanagement (ASOM) in Wien und verantwortet die Organisation des ersten Master Lehrgangs "Management Sozialer Organisationen". "Führungskräfte lernen bei uns für das Leben und für das Leben der ihnen anvertrauten Menschen; für die sozialen Brennpunkte, an denen sie im Einsatz sind. Wir versuchen, die Lernenden und deren Lernbedürfnisse bestmöglich zu kennen. Wir wollen eine Theorie bieten, die an den praktischen Erfahrungen der Lernenden ansetzt und die diese Praxis kritisch - im Sinne innovativer Handlungsoptionen - erweitert," fasst Glatz-Schmallegger die Ziele für die ASOM zusammen. 2011 bis 2012 war der 47-jährige Burgenländer kaufmännischer Geschäftsführer des Aus- und Weiterbildungszentrums (AWZ Soziales Wien) des Fonds Soziales Wien, das für Sozial- und Gesundheitsberufe zuständig ist. Davor war Glatz-Schmalleger sechs Jahre Direktor der Caritas der Diözese Eisenstadt. Erfahrungen im Ausbildungsbereich sammelte er auch als Mitarbeiter der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Michael Landau, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien: "Ich freue mich, dass wir Markus Glatz-Schmallegger für die Leitung der ASOM gewinnen konnten. Markus Glatz-Schmallegger wird gemeinsam mit vielen Menschen das sehr gut gebaute Fundament der ASOM weiterentwickeln, um den Einsatz für eine zukunfts- und menschengerechte Gestaltung der Arbeitswelt der Sozial- und Gesundheitsberufe weiter wirken zu lassen."

Glatz-Schmallegger hatte sich auch in seiner Ausbildung intensiv mit sozialpolitischen Themenstellungen auseinandergesetzt. Der Fulbright-Stipendiat dissertierte an der Theologischen Fakultät der Universität Wien im Fachbereich Sozialethik. Glatz-Schmallegger ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Die Akademie für Sozialmanagement in Trägerschaft der Caritas der Erzdiözese Wien bietet seit 1984 berufsbegleitende Qualifizierung für Führungskräfte im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich. Mit über 1.500 AbsolventInnen ist die ASOM einer der größten Anbieter in Österreich. Die ASOM verbindet in ihrem Ausbildungsangebot den praktischen Arbeitsalltag der Teilnehmenden mit wissenschaftlichen Grundlagen aus den verschiedenen human-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen.

