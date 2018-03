Kapellari: "Gutes katholisches Selbstbewusstsein gerechtfertigt"

Grazer Diözesanbischof: Kirche "beseelt" Zivilgesellschaft oft unbemerkt - Theologe Lintner über Sexualmoral: um Jugendsexualität ist es nicht so schlecht bestellt, wie oft angenommen

Graz, 10.09.13 (KAP) Die tragende Rolle der Kirche für die Zivilgesellschaft hat der Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari am Montag anlässlich des moraltheologischen Fachkongresses "Empirie und Ethik" in Graz herausgehoben. "Auch heute kann und soll es daher ein gutes, nicht arrogantes christliches und auch spezifisch katholisches Selbstbewusstsein geben." Gerade Theologie Lehrende und Studierende könnten dazu beitragen, indem sie im öffentlichen Diskurs sachkompetent mitreden, wenn es um das Christentum und die Kirche gehe, so Kapellari.

Die Kirche ringe heute um ein Gleichgewicht zwischen "Einheit und Vielfalt, zwischen Breite und Tiefe, zwischen Tradition und neuen Herausforderungen, zwischen sozial-politischem Engagement und mystischer Versenkung in Gott".

In ihrem Bemühen mache sie Fehler und begehe Sünden, habe zugleich aber "riesige Ressourcen an Mitmenschlichkeit, Barmherzigkeit und Heiligkeit", betonte Kapellari. Mit diesen Ressourcen "beseelt" sie die Zivilgesellschaft in einem "großen, freilich oft nicht bekanntem und nicht bedanktem" Ausmaß.

Der Kongress findet heuer zum 36. Mal statt und geht noch bis 11. September der Frage auf den Grund, welche Rolle die Empirie bei der Bildung ethischer Normen spielt. Am Dienstag beleuchteten der Brixner Theologe Martin Lintner, Autor des vieldiskutierten Buches "Den Eros entgiften - Plädoyer für eine tragfähige Sexualmoral und Beziehungsethik", und der Mainzer Theologe Stephan Goertz das Verhältnis von Jugendsexualität und Moral. Trotz der Diskrepanz zwischen Praxis und kirchlicher Lehre im Bereich der Sexualmoral stehe es "um die Jugendsexualität nicht so schlimm, wie oft angenommen". Vor Gefährdungen würden weniger Ge- und Verbote als vielmehr die Förderung des "Heranreifens zu selbstverantwortlichen Personen" schützen, so Lintner.

