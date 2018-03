VP-Leeb ad Stadthallenbad: Kein Grund zum Jubel, Herr Oxonitsch!

Stadthallenbad seit 1.222 Tagen gesperrt

Wien (OTS) - Als mehr als kühn bezeichnete heute ÖVP Wien Gemeinderätin Isabella Leeb die von Stadtrat Oxonitsch als gute Nachrichten verkündeten Aussagen zum Stadthallenbad - so scheint es nunmehr zumindest gelungen, dass die Becken größtenteils dicht sind. Das Stadthallenbad, so Leeb, ist seit 1.222 Tagen gesperrt.

Unbeantwortet ist bis heute die Frage nach den tatsächlichen Kosten für den Steuerzahler - die vom Gemeinderat bewilligten 17 Millionen Euro sind jedenfalls bereits aufgebraucht. Die Stadt Wien sieht sich zudem einer Klagsflut gegenüber - Ausgang ungewiss, Kosten für den Steuerzahler ungewiss. Doch statt nun endlich einen Eröffnungstermin nennen zu können, werden Selbstverständlichkeiten verkündet - die Becken sollten seit mehr als zwei Jahren dicht sein. Es handle sich, so Leeb, um ein billiges Ablenkungsmanöver seitens des zuständigen Stadtrates. Wie bereits das Kontrollamt belegte war die Sanierung des Stadthallenbades von Beginn an zum Scheitern verurteilt, da man sich mit einer bloßen Sichtkontrolle zur Eruierung des Sanierungsbedarfes begnügte. Zudem zeigte das Kontrollamt auf, dass eine konsequente Anwendung der Methoden des Projektmanagements nicht erkannt werden konnte - war doch das Projektziel nicht klar definiert. Insgesamt gelangte das Kontrollamt zur Erkenntnis, dass eine phasenweise Überforderung des Projektteams mit der Komplexität des Vorhabens gegeben war. Der aus Unkenntnis und dann in Panikreaktion verfügte Baustopp, hat dann eine weitere Kostenexplosion und Terminverzögerungen mit sich gebracht, die einzig und allein in der Verantwortung des Stadtrates und der Wien Holding stehen, zeigt sich Leeb überzeugt. Und jüngst erst versuchte man ja mit einem Taschenspielertrick die Verantwortung in eine der parlamentarischen Kontrolle entzogenen Subfirma zu verschieben, um Nachfragen zu erschweren. Bis heute leiden Wiens Spitzensportler an unzumutbaren, nicht vorhandenen Trainingsmöglichkeiten - das Hallenbad steht der Allgemeinheit und insbesondere dem Schulschwimmen nicht zur Verfügung.

"Das alles haben alleine Sie zu verantworten, Herr Oxonitsch", so Leeb, die ihm abschließend rät, mit Jubelmeldungen vorsichtig zu sein. "Bringen sie das Desaster raschest und so ruhig wie möglich zu einem Ende. Über die Kosten und die politische Verantwortung werden Sie an geeigneter Stelle noch Rechenschaft ablegen dürfen!"

