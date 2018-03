Andrea Beit-Grogger ist FEMtech-Expertin des Monats September

Wien (OTS/BMVIT) - Um die Leistungen von Frauen und die Wichtigkeit von weiblicher Kreativität und der weiblichen Perspektive im Technologie- und Forschungsbereich sichtbar zu machen, wählt eine interdisziplinär besetzte, unabhängige Jury aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und des Personalmanagements eine herausragende Expertin aus der FEMtech Expertinnendatenbank auf dem Gebiet der Forschung und Technologie zur "FEMtech-Expertin des Monats". Im September fiel die Wahl der Jury auf die Elektrotechnikerin Andrea Beit-Grogger. ****

Die Steirerin ist als engagierte Technikerin und Entwicklerin bekannt und befasst sich seit ihrem Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität Graz mit Hardware- und Softwareentwicklung. Ihre Diplomarbeit hat Beit-Grogger bei der Firma Micro Analog in Graz im Bereich der Audiotechnik geschrieben und nach Abschluss ihres Studiums dort erste Arbeitserfahrungen gesammelt. Anschließend führte ihre berufliche Laufbahn sie wieder zurück an die Technische Universität Graz, wo sie als wissenschaftliche Assistentin am Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie arbeitete und sich auf das Entwerfen von digitalen Halbleiterschaltungen spezialisierte.

Seit 1998 arbeitet die Elektrotechnikerin bei der Infineon Technologies Austria AG in Graz und setzt auch dort ihren Arbeitsschwerpunkt im Bereich Entwerfen und Entwickeln. Als Projektmanagerin von Chipentwicklungsprojekten mit dem Fokus auf kontaktlose bzw. duale Interface Produkte für Smardcard Anwendungen wie z.B. Kreditkarten oder Reisepässe ist sie maßgeblich an der Entwicklung kontaktloser Kommunikationssysteme beteiligt.

Neben ihrer fachlichen Tätigkeit engagiert sich Beit-Grogger auch im Bereich Gender und Diversität sowohl firmenintern als auch extern, so ist sie beispielsweise Mitglied des "Infineon Gender Diversity Netzwerkes" und arbeitet als Mentorin in verschiedenen Mentoringprogrammen. Ihrer Meinung nach sollten sich alle Unternehmen und Organisationen mit den Themen Gender und Diversität auseinander setzen: "Wenn eine Organisation die Chancen der Diversität, ganz allgemein, wahrnimmt und damit gut umgehen kann, dann hat diese Organisation einen enormen Vorteil gegenüber eingefahrenen und konservativen Zirkeln", so die Elektrotechnikerin.

Beit-Grogger ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Neben ihrer Familie und ihren umfassenden beruflichen Tätigkeiten schafft sie es sich Raum und Zeit zu nehmen für ihre zahlreichen Hobbies, die sie in ferne Länder oder in die österreichischen Berge führen.

Mit der monatlichen Expertinnenwahl stellt das BMVIT seit März 2005 Frauen aus der FEMtech Expertinnendatenbank vor, die sich erfolgreich im Technologie- und Forschungsbereich etabliert haben. Das ausführliche Porträt der "FEMtech-Expertin des Monats" sowie zur FEMtech Expertinnendatenbank finden Sie auf www.femtech.at.

