FPÖ-Themessl: Neues Lehrlingsförderpaket erst der Beginn

Das Förderpaket für Lehrlinge setzt freiheitliche Parlamentsanträge um!

Wien (OTS) - "Etwas spät aber doch erkennt Wirtschaftsminister Mitterlehner, dass die staatlich organisierten Lehrausbildungsplätze das Geld nicht wert sind und die Jugendlichen damit wenig Perspektiven haben", so der FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Bernhard Themessl in einer ersten Reaktion auf das gestern präsentierte Förderpaket für Lehrlinge. Erfreut zeigt sich Themessl darüber, dass der Freiheitliche Parlamentsantrag zur vollen Kostenübernahme bei Lehrabschlussprüfungen endlich umgesetzt wurde, denn im Wirtschaftsausschuss im April 2013 wurde der Antrag noch abgelehnt. Damit ist auch eine gerechtere Lastenverteilung in der dualen Lehrlingsausbildung garantiert, so Themessl.

Themessl kritisiert seit langem, dass die staatlichen Ausbildungsplätze Unsummen an Budgetmittel verschlingen und der echten betrieblichen Lehrausbildung die Fördermittel deutlich gekürzt wurden. Ein staatlicher Ausbildungsplatz kostet rd. 17.000,- Euro pro Jahr. Für die Unterstützung der betrieblichen Lehre werden vom Staat gerade mal rd. 5.600,- Euro pro Jahr aufgewendet. Die Perspektiven nach einer staatlichen Ausbildung sind sehr dürftig, nur wenige schaffen den Sprung in die Wirtschaft und damit in die sichere Zukunft! Endlich haben rot/schwarz erkannt, dass das der falsche Weg ist und fördern nun den Umstieg bzw. den Einstieg in eine echte qualitativ hochwertige Facharbeiterausbildung bei einem heimischen Betrieb, so Themessl!

Abschließend fordert der freiheitliche Wirtschaftssprecher Bernhard Themessl nochmals, dass die vorhandenen Lehrlingsfördermitteln zu Gunsten der heimischen Unternehmer umgeschichtet und in erster Linie diese unterstützt werden! Nur in Notfällen sollen Jugendliche in staatlichen Ausbildungsstätten einen Platz finden. Wenn man jedoch bereit wäre, denn Betrieben die gleichen finanziellen Mitteln zukommen zu lassen, dann bräuchte es keine staatlichen Ausbildungszentren mehr. Wesentlich ist auch, dass wieder mehr Jugendliche eine Lehre beginnen müssen! Wir brauchen diese Fachkräfte und dürfen nicht weiter zusehen, wie die Erstjahrlehrlinge von Jahr zu Jahr sinken, so Bernhard Themessl.

