Regner: EU greift bei Insiderhandel und Marktmissbrauch durch

SPÖ-Europaabgeordnete hofft auf mehr Vertrauen in den Finanzmarkt durch umfassende Bestrafung der Falsch-Spieler

Wien (OTS/SK) - Die heutige Verabschiedung der Verordnung über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation durch das Europäische Parlament in Straßburg schafft nun eine bessere Grundlage, gegen Marktmissbrauch vorzugehen. Erstmals wird Insider-Information europaweit definiert und auch der Versuch von Insiderhandel ist künftig strafbar. Neu ist ebenfalls die Einführung einer europaweiten Aufsicht und stärkerer Durchgriffsrechten der nationalen Regulierungsbehörden, auch die Preisfestlegung von Rohstoffen wie Öl und Gas wird künftig von Marktmissbrauch umfasst. ****

Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, stv. Vorsitzende des Rechtsausschusses, erläutert am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: "Am wichtigsten an dieser Gesetzgebung ist, dass es mehr Vertrauen in die Finanzmärkte und größeren Anlegerschutz bringt. Vertrauen spielt hier eine doppelte Rolle, auch die Akteure des Finanzmarkts müssen sich auf die Richtigkeit der Referenzwerte (LIBOR, ISDAfix) verlassen können. Wenn Banken den LIBOR-Zinssatz, oder auch den ISDAfix manipuliert haben und womöglich zugleich die betreffenden Swap-Geschäfte, bleibt vom Vertrauen in die Finanzmärkte nicht mehr viel übrig."

Regner verweist nach dem Skandal um Manipulationen beim Interbankenzins LIBOR darauf, dass sich ein weiterer Skandal anbahnt. Die US-Behörden ermitteln derzeit wegen Manipulationen beim Referenzsatz für Zinssatz-Derivate ISDAfix. Die Banken, die zur Feststellung von ISDAfix-Quoten beitragen und gegen die von der CFTC ermittelt wird, sind: Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Holdings, JPMorgan Chase, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura Holdings, Royal Bank of Scotland, UBS und Wells Fargo & Co.

Regner abschließend: "Die Institutionen dürfen jetzt nicht locker lassen und müssen ein Auge darauf werfen, dass die Regelungen mit Leben erfüllt werden. Die EU-Institutionen und Mitgliedstaaten sind gefordert, bestehende Vorhaben - wie etwa die Regulierung der Schattenbanken - in die Wege zu leiten, zu beschließen und ohne weitere Verzögerung umzusetzen." (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493