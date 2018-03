Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Oktober 2013: Nähere Informationen im Internet unter www.einkaufsstrassen.at

2. Leopoldstadt

24. Oktober: Halloween rund um den Praterstern

Von 11 bis 18 Uhr gibt es bei der U1-Station Praterstern (Ecke Praterstraße/Heinestraße) Gruselschminken, Zauberer, Hexen, Kasperl, Musik, Marktstände und vieles mehr. Das beste Kinderkostüm erhält einen Preis!

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

04., 11., 18. und 25. Oktober: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse)

11. Simmering

Simmeringer Hauptstraße

5. Oktober: Straßenfest Simmering

Das 50. Simmeringer Straßenfest findet auf der Simmeringer Hauptstraße zwischen Molitorgasse und Ostbahn von 9 bis 18 Uhr statt. Besondere musikalische Gäste: Dorfrocker und Edlseer! Auf die kleinen BesucherInnen warten einen Kinderflohmarkt und viele Attraktionen (Luftburg, Karussell, Ponyreiten u. v. a.).

12. Meidling

Meidlinger Hauptstraße

11. und 12. Oktober: Marktfest in der Meidlinger Hauptstraße

Die Kaufleute der Meidlinger Hauptstraße laden von 8 bis 18 Uhr zum Marktfest auf der gesamten Meidlinger Hauptstraße. Angebote an Textilien, Haushaltswaren, Spielwaren, kulinarische Schmankerl und vieles mehr.Gratis Äpfel für Kinder.

16. Ottakring

Thaliastraße

3.und 4. Oktober: Herbstmarkt Thaliastraße

Schnäppchenjagd vom Gürtel bis zur Wurlitzergasse. Die Unternehmer der IG Thaliastraße haben viele Angebote vorbereitet. Neben dem Baby-Born-Glücksrad wartet auf der Thaliastraße 78 "Puste fix", der Seifenblasenbär. Am Hofferplatz findet wieder das Basteln mit den Kinderfreunden statt. Nähere Informationen auf www.thaliastrasse.at.

Brunnenviertel

4. und 5. Oktober: Brunnenviertler Herbstfest

Die Kaufleute des Brunnenviertels laden zum Herbstfest in die Caritas-Halle am Yppenplatz ein. Am Freitag ab 20 Uhr spielt "finest handmade music". Am Samstag ab 14 Uhr startet das Kinderprogramm und ab 18 Uhr die große Tombola, jedes Los gewinnt. Ab 19 Uhr singen alle Gäste mit dem Brunnenchor und ab 20 Uhr sorgen MusikerInnen für Stimmung. Für das kulinarische Wohl sorgen: Sterkls Brunnenviertler Bratwurst und um 21 Uhr wird die Bierschaukel aktiviert! Nähere Informationen unter: www.brunnenviertel.at.

Alt Ottakring

9., 16. und 23. Oktober: Der Nachtwächter von Alt Ottakring

Erleben Sie bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahren Sie, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein "Hawara" oder ein "Burnheidler" sind und vieles mehr. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl bei unterschiedlichen Touren (Tour I am 9. Oktober, Treffpunkt Kornhäusl-Villa, Tour II am 16. Oktober, Treffpunkt Matteottiplatz, Tour III am 23. Oktober, Treffpunkt Wattgasse 9-11, jeweils um 18:30 Uhr). Weitere Details unter www.alt-ottakring.at.

17. Hernals

Hernalser Spitz

25.Oktober: Kürbisfest am Hernalser Spitz

Lebendiger Herbst in Hernals-Ab 14 Uhr traditionelles Kürbisfest. Für Kinder und Familien ein buntes Programm: Kürbisschnitzen, Kürbisschmankerl, Gruselkeller, Hexentrank, Geistergeschichten und Bastelaktionen warten auf unsere Besucher.

18. Währing

1.bis 15. Oktober: Beauty- und Wellnesswochen in Währing

Die teilnehmenden Betriebe des Währinger Wirtschaftsvereins, des Wirtschafts- und Kulturverein Weinhaus und der Kaufleute Kreuzgasse stehen unter dem Motto "Beauty- und Wellness". Lassen Sie sich mit kleinen Aufmerksamkeiten verwöhnen und genießen Sie spezielle Rabatte und Angebote.

Währing WWV

19.Oktober: Währinger Kürbisfest

Die Kaufleute des Währinger Wirtschaftsvereins des Wirtschafts-und Kulturverein Weinhaus und der Kaufleute Kreuzgasse laden von 9 bis 13 Uhr die Kinder zum Kürbisschnitzen ein. Genießen Sie die das Einkaufen in der Währingerstraße während die Kleinen Ecke Kutschkergasse/Währingerstraße kreative Bastelarbeiten gestalten.

19. Döbling

Döblinger Hauptstrasse

02., 9., 16. ,23. und 30. Oktober: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt immer mittwochvormittags in der Gatterburggasse!

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

21.Oktober: Aktion ab 20ten im20ten

Für Kundinnen und Kunden des Vereines Viertel um den Allerheiligenplatz, gibt es "Süßes oder Saures" zu ihrem Einkauf! Aufgrund des Sonntages findet die Aktion ab 21. Oktober statt.

22. Donaustadt

Stadlau

11. und 25. Oktober: Markttag ist!

Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat von 8-13 Uhr gibt's Spezialitäten am Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm. Also - nichts wie hin - zum Bauernmarkt im Park um den Stadl in der Au!

