Bures appelliert an Tirol: Maßnahmenpaket gegen Ausweichverkehr in Kufstein rasch umsetzen

"Es kann keine Zwei-Klassen-Gesellschaft auf den österreichischen Autobahnen geben"

Wien (OTS/BMVIT) - "Es darf auf den österreichischen Autobahnen nicht zwei Klassen von Autofahrern geben. Es ist ein Gebot der Fairness, alle Autobahnbenutzer - egal woher sie kommen oder wohin sie fahren -gleich zu behandeln. Sonderregelungen für bestimmte Gruppen oder einzelne Grenzübergänge sind weder im Sinne des Gesetzes noch im Sinne der Allgemeinheit zu rechtfertigen", so Verkehrsministerin Doris Bures zur aktuellen Diskussion über die Autobahnvignette im Raum Kufstein. Sie appelliert an Tirol und Kufstein, gemeinsam mit der ASFINAG rasch die Umsetzung des Maßnahmenpakets zu beginnen. ****

Nachdem heute das Land Tirol eine aktualisierte Studie zum Umgehungsverkehr im Raum Kufstein vorgelegt hat, die die bisherigen Prognosen bestätigen, betont die Ministerin: "Man sollte jetzt keine Zeit verstreichen lassen und rasch handeln. Dann kann die Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen rechtzeitig abgeschlossen sein." Sie zeigt sich "zuversichtlich, dass wir im Sinne einer guten Lösung für die Menschen vor Ort, wie auch bei anderen Themen Tirol betreffend, eine gemeinsame Vorgangsweise finden werden". Das Verkehrsministerium steht dazu in permanentem Dialog mit dem Land Tirol und der Stadt Kufstein.

Das prognostizierte zusätzliche Verkehrsaufkommen war die Basis für ein maßgeschneidertes Maßnahmenpaket, das dem Land Tirol von ASFINAG und BMVIT vorgeschlagen wurde, um mögliche Belastungen durch den Ausweichverkehr zu kompensieren. Die Ministerin hat das Paket vor kurzem dem Kufsteiner Bürgermeister Krumschnabel vorgestellt und auch an LH Platter und Verkehrslandesrätin Felipe übermittelt. Der wichtigste Punkt dabei: Mit der Umsetzung kann eine zusätzliche Belastung vermieden werden.

Das Maßnahmenpaket: Genaue Verkehrsinformation, mehr Vignetten-Verkaufsstellen, Pförtner-Ampeln, LKW-Fahrverbot und Bypass

* Kufstein Verkehrs-Vorinformation: Auf deutschem Staatsgebiet (Bereich der Anschlussstelle Oberaudorf und im Bereich der Anschlussstelle Kiefersfelden) sollen Informationstafeln errichtet werden, die einen aktuellen Fahrtzeitenvergleich zeigen: wie lange brauche ich nach Söll, wenn ich auf der A 12 bleibe, wie lange brauche ich, wenn ich von Autobahn abfahre und durch Kufstein fahre?

* Temporäres LKW-Fahrverbot: Die Analyse der Verkehrssituation zeigt, dass es im Bereich der Anschlussstelle Kufstein Süd Richtung Deutschland zu Störungen im Verkehrsablauf durch LKW kommt. Dem könnte mit einem temporären LKW-Fahrverbot im Sinne einer Winterreiseverordnung an den relevanten Urlaubsreiseverkehrstagen entgegengewirkt werden. In der Studie wird hier der Winterzeitraum, jeweils am Samstag in der Zeit von 6 bis 15Uhr, angedacht.

* "Pförtnerampeln": Im Zulauf von Norden sollen auf der B171 und der B175 "Pförtnerampeln" zur Aufrechterhaltung eines flüssigen Verkehrsablaufes in der Stadt Kufstein errichtet werden. Je nach Schaltzeit der Rot- bzw. Grünphase kann damit der Verkehr im Stadtgebiet von Kufstein beeinflusst werden.

* "Bypass" beim Kreisverkehr B173 Eibergstraße: Die Studie schlägt vor, den Kreisverkehr auszubauen und einen "Bypass" einzurichten, um die Leistungsfähigkeit des Kreisverkehres zu stärken und somit Staubildung an diesem Knotenpunkt zu vermeiden.

* Erhöhung der Verkaufskapazitäten für die Vignette: An der Vignettenverkaufsstelle direkt an der Staatsgrenze sollen die Verkaufskapazitäten erhöht werden, um Wartezeiten zu vermeiden.

Die Studie kommt zu einem erfreulichen Ergebnis: Mit der Kombination von LKW-Fahrverbot, Pförtnerampel und Bypass könnte der Mehrverkehr komplett kompensiert werden und dadurch ein möglicher Ausweich- und Durchzugsverkehr entscheidend zugunsten der Bevölkerung beeinflusst werden.

Die Maßnahmen zur Verkehrsinformation und zum Ausbau der Vignettenverkaufsstellen wird die ASFINAG noch vor Dezember umsetzen. Das Verkehrsministerium wird das LKW-Fahrverbot rechtzeitig verordnen. Die Umsetzung der anderen Maßnahmen, nämlich der Pförtnerampeln und des Ausbaus des Kreisverkehrs, können vom Land Tirol und der Stadt Kufstein rasch angegangen werden. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Mag.a Marianne Lackner, Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 1 711 6265-8121

marianne.lackner @ bmvit.gv.at