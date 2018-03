Vorarlberger Unternehmen Kairos beim Creative Business Cup in Dänemark

Austria Wirtschaftsservice erstmals nationaler Host des Creative Business Cup

Wien (OTS) - Das gemeinnützige Unternehmen Kairos - Wirkungsforschung & Entwicklung wurde als österreichischer Kandidat für die Teilnahme an dem internationalen Businessplan-Wettbewerb für die Kreativwirtschaft, dem Global Creative Business Cup (CBC), nominiert. Ausgerichtet wird der CBC in Österreich erstmals von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws).

"Der Creative Business Cup ist eine weitere Maßnahme um Österreichs Kreativwirtschaft international zu vernetzen und zu präsentieren. Besonders freuen wir uns, dass wir bei der erstmaligen Teilnahme einem so nachhaltigen und lösungsorientierten Unternehmen wie Kairos mit dem innovativen Projekt SunLight eine internationale Bühne bieten können", so aws Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

Die Kairos GmbH mit Sitz in Bregenz steht für die Entwicklung von gesellschaftspolitisch wichtigen Prototypen und deren konkrete Umsetzung. Innovationen, wie sie Kairos versteht, orientieren sich dabei nicht unmittelbar am Kundennutzen sondern an einer dauerhaft lebenswerten und fairen Welt und den Rahmenbedingungen, die dieses Ziel vorgibt. Kairos hat in der Vergangenheit erfolgreiche Projekte im Bereich Mobilität, Regionalentwicklung und in der internationalen Zusammenarbeit umgesetzt und sich im Bereich Wirkungsorientierung einen guten Ruf erarbeitet. So wurde Kairos im Jahr 2011 mit ihrem Entwicklungsprojekt SunLight im Rahmen der Kreativwirtschaftsförderung impulse XS von der Austria Wirtschaftsservice (aws) unterstützt und präsentiert den Business Plan nun im November in Kopenhagen.

Der Grundgedanke von SunLight: die heute noch gängigste Form der Beleuchtung in weniger privilegierten Regionen sind Kerosinlampen. Die Abhängigkeit vom Import erdölbasierter Energieträger und gesundheitliche Risiken durch Rußemissionen verlangen nach günstigeren, weniger schädlichen und lokal angepassteren Produkten. SunLight verfolgt dabei ein neues Konzept. Eine Hochleistungs-LED und eine elektronische Steuerung wurden kombiniert um mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Spannungsquellen umgehen zu können. Diese Bauteile sollen in hoher Stückzahl produziert werden und gemeinsam mit Anleitungen für den Selbstbau von Leuchten vertrieben werden. So bleibt der größte Teil der Wertschöpfung im jeweiligen Land, die Produktion und Reparatur ist einfach und die Designs können kulturangepasst weiterentwickelt werden. Damit kann kostengünstig einer großen Zahl von Menschen Licht zugänglich gemacht werden. Die Entwicklung der Elektronik und erster einfacher Designs ist abgeschlossen und SunLight geht mit einer innovativen Bambusleuchte in eine erste Testserie.

Die Jury würdigte die Idee zu SunLight: Der internationale Bedarf nach nachhaltigen Lösungen ist groß, die multifunktionale Anwendung überzeugt. Das Team vereint kreative, architektonische, wissenschaftliche und kaufmännische Kompetenzen. SunLight ist ein innovatives Designprojekt mit Vorbildfunktion für andere Unternehmer aus dem kreativen Bereich.

Martin Strele, Projektleiter von SunLight und einer von zwei Geschäftsführern von Kairos betont: "Entscheidend bei SunLight ist, dass wir nur mit ersten Vorschlägen für Designs von Leuchten starten, und die Herstellung einfach halten und die Bauanleitungen frei zur Verfügung stellen. Ein Wettbewerb für die besten kulturangepassten Designs für unterschiedliche Regionen soll folgen und die Ergebnisse wiederum allen frei zur Verfügung gestellt werden".

Martin Strele und der Gestalter der ersten Bambusleuchte, Bernhard Breuer werden von 18. bis 20. November 2013 neben vielen anderen Vertreterinnen und Vertretern kreativwirtschaftlicher Unternehmen aus etwa 40 Ländern nach Kopenhagen zur Global Award Show reisen, um beim Global Creative Business Cup anzutreten.

Kurzinformation zum Creative Business Cup:

Der Creative Business Cup ist ein Wettbewerb für Selbständige in der Kreativwirtschaft. Ziel ist es, die unternehmerischen Fähigkeiten und die Zahl erfolgreicher Kreativunternehmen zu steigern. Der internationale Wettbewerb ist auf Initiative des dänischen Center for Kultur- og Oplevelsesokonomi CKO (Zentrum für Kultur und Erlebniswirtschaft) entstanden und findet im Rahmen der Global Entrepreneurship Week statt.

Am CBC 2013 beteiligen sich 40 Länder, die im Vorfeld des Wettbewerbs mit Hilfe eines Auswahlverfahrens jeweils einen nationalen Gewinner ermitteln.

Für die österreichischen Bewerber wurde aus den aws impulse XS geförderten Projekten ein Projekt ausgesucht. Als österreichischer Gewinner wurde das Unternehmen Kairos mit ihrem Projekt SunLight gewählt und für die Teilnahme am Gobal Creative Business Cup nominiert.

