Haubner: Darabos blamiert sich und SPÖ durch inkompetente Wirtschafts-Wortmeldungen

Darabos sollte Zeit dafür nützen, Finanzierungs-Skandal der SPÖ-Plakate durch illegale Klubförderung zu klären - Neuer Kanzler statt neue Steuern

Wien, 10. September 2013 (OTS) - "SPÖ-Bundesgeschäftsführer Darabos hat sich und seine Partei in seiner heutigen Pressekonferenz einmal mehr durch inhaltsleere und inkompetente Wirtschafts-Wortmeldungen blamiert", fasst der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner den jüngsten hilflosen Versuch der SPÖ, sich als Wirtschaftspartei zu positionieren, zusammen. "Der gescheiterte Verteidigungsminister sollte seine Zeit besser dafür nützen, den Finanzierungs-Skandal der SPÖ-Wahlplakate durch verbotene Klubförderungen zu klären", betont Haubner. ****

"Mit Zahlen und Fakten hatte es die SPÖ schon immer schwer. Die Sozialisten haben keine Ahnung, wie es in der Wirtschaft oder in Österreichs Betrieben tatsächlich zugeht. Sie maßen sich an, Mitarbeitern und Unternehmern vorzuschreiben, wie sie ihre Arbeit zu machen haben, ohne jemals in der Privatwirtschaft gearbeitet und Arbeitsplätze geschaffen zu haben. Das erklärt auch, warum die SPÖ sofort zusätzliche Steuern einführen will, statt Reformen umzusetzen. Oder warum die Genossen lieber neue Schulden in Kauf nehmen, als auch nur einen Steuereuro zu sparen", so Haubner, der abschließend verdeutlicht: "Arbeit und Wirtschaft gehören untrennbar zusammen! Und im Gegensatz zur SPÖ wissen ÖVP und Wirtschaftsbund wie man Arbeitsplätze schafft. Wir brauchen einen neuen Kanzler statt neue Steuern!"

