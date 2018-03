Stronach/Lugar kündigt NR-Sondersitzung zu Lehrerdienstrecht an

Nagelprobe, ob rot-schwarze Bundesregierung handlungsfähig ist oder nicht

Wien (OTS) - Das Team Stronach beantragt eine Nationalratssondersitzung zum Thema Lehrerdienstrecht. "Wir wollen wissen, ob SPÖ und ÖVP dazu bereit sind, noch vor der Wahl ein neues Lehrerdienstrecht zu beschließen. Dies wird für Rot und Schwarz zur Nagelprobe, ob diese Regierung handlungsfähig ist oder der Stillstand fortgesetzt wird. Wenn SPÖ und ÖVP einen Beschluss ablehnen, dann ist das ein Indiz, dass es nach der Wahl neue Mehrheiten braucht", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar im Rahmen seiner heutigen Pressekonferenz.

Lugar machte darauf aufmerksam, dass sich sowohl SPÖ-Bundeskanzler Faymann als auch SPÖ-Beamtenministerin Heinisch-Hosek für eine Umsetzung des Lehrerdienstrechts noch vor der Wahl ausgesprochen hätten. "Die Gewerkschaft hat den Begutachtungsentwurf von SPÖ klar abgelehnt. Und selbst die ÖVP wettert auf ihrer Homepage gegen den von ihr selbst eingebrachten Entwurf. Daher braucht es jetzt Klarheit, ob eine Umsetzung des Lehrerdienstrecht gewollt ist oder nicht."

Inhaltlich geht dem Team Stronach der Regierungsentwurf zum Lehredienstrecht zu wenig weit, insbesondere die Übergangsfristen seien viel zu lange. "Aber es gibt auch vernünftige Punkte, wie höhere Einstiegsgehälter für Lehrer. Außerdem muss es ein Zeichen geben, dass sich nach zwölf Jahren warten auf ein Lehredienstrecht etwas bewegt", betonte der Team Stronach Klubobmann.

Ein Beschluss des Lehrerdienstrechts vor der Wahl sei terminlich möglich. Nach einem Ministerratsbeschluss am 24. September könnte am Tag danach eine reguläre Sitzung des Nationalrats stattfinden, die den Entwurf dem Ausschuss zuweisen könnte. Der Beschluss würde dann am 26. oder 27. September erfolgen, erklärte Lugar.

