"Schickeria Deluxe": Start der neuen Doku-Soap / Sendetermin: Mittwoch, 11. September 2013, um 20:15 Uhr bei RTL II

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Schick, schicker, "Schickeria Deluxe": Das ist lukrative Selbstverwirklichung und ein Leben auf der Überholspur! Die neue Doku-Soap bei RTL II gewährt amüsante und tiefe Einblicke in den extravaganten Alltag von Deutschlands Reichen und Schönen. Mit dabei sind u.a. Starfriseur Wolfgang Lippert, Unternehmer Dr. Hans-Georg Muth mit Ehefrau und Society-Lady Gisela Muth, Georg Weiss Junior alias "Bussi Schorschi" und Fashion-Designerin Claudia Obert.

Wenn Bikini-Designerin Carmen Diaz mit ihren Models in der Urlaubs-Finca der Geissens aufläuft, ist Party-Stimmung vorprogrammiert: Dann präsentieren leicht bekleidete Models am Luxus-Pool die neue Bade-Kollektion der Designerin vor einem erlauchten Kreis. Man zeigt gerne, was man hat. Nach dieser Devise lebt auch Georg Weiss Junior alias "Bussi Schorschi". Der Unternehmer aus Schechen bei Rosenheim ist weit über die oberbayerischen Grenzen hinweg bekannt. Wenn er die Champagner-Korken knallen lässt, hält der Jet Set Einzug. Bei "Bussi Schorschi" gilt: Auffallen um jeden Preis. Ebenso wie bei Aksana Demakina, die mit ihrem bunt-gefärbten Pudel die VIP-Areas von Berlin bis Dubai unsicher macht.

Auch Claudia Obert verkehrt in der High Society. Erlesene Partys in Luxushotels oder exklusive Veranstaltungen auf der Pferderennbahn sind für die extrovertierte Fashion-Designerin das zweite Zuhause. Etwas weniger auffällig ist Andreas Müller. Der ehemalige Banker nennt sich seit 1993 Privatier. Gemeinsam mit Ehefrau und seinen zwei Söhnen gehört er zu Deutschlands Superreichen. Doch wer in den Kreisen der oberen Zehntausend mitmischen will benötigt auch den richtigen Namen, wie bei Steven Bernadotte Graf Af Wisborg. Der Berliner liebt den roten Teppich und ist bei jeder Party ein gerngesehener Gast.

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Presse & PR

Klaus Kuboth

089 - 64185 6508

klaus.kuboth @ rtl2.de