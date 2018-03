Verfassungsschutzbericht 2013: Religiös motivierter Extremismus und Terrorismus weiterhin die größte Gefahr

Generaldirektor Kogler: Sicherheitslage wird laufend analysiert - keine konkreten Hinweise auf Anschläge

Wien (OTS) - Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Mag. Mag. (FH) Konrad Kogler, präsentierte am 10. September 2013 mit dem Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Mag. Peter Gridling, den Verfassungsschutzbericht 2013. "Die rechtsextremistische und auch die linksextremistische Szene stellen in Österreich keine akute Gefahr für die demokratische Grundordnung dar. Die größte Gefahr für die Sicherheit Europas geht nach wie vor von religiös motiviertem Extremismus und Terrorismus aus - auch wenn es keine konkreten Hinweise auf geplante oder beabsichtigte Anschläge in Österreich gibt.", sagte Generaldirektor Kogler.

Der Verfassungsschutzbericht 2013 gibt einen Überblick und zeigt Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Bereichen Rechtsextremismus, Linksextremismus, Terrorismus, Nachrichtendienste, Spionageabwehr und Proliferation aus dem Berichtsjahr 2012. Zudem nimmt ein Kapitel mit Fachbeiträgen auf jüngste Ereignisse und Trends Bezug und weist auf künftige Herausforderungen des Staatsschutzes hin.

2012 war von einer auffallenden Zurückhaltung des rechtsextremistischen Milieus geprägt. Dem neonazistischen Bereich wurde, durch sicherheitspolizeiliche oder justizielle Maßnahmen gegen einige Personen, teilweise die Führung entzogen. Andere Gesinnungsfreunde verhielten sich merkbar ruhig, um den vor Gericht stehenden "Kameraden" nicht zu schaden.

Die Zahl der Anzeigen wegen rechtsextremistisch motivierter Tathandlungen ist im Vergleich zu 2011 von 963 auf 920 zurückgegangen. Um fast vier Prozent gestiegen ist die Aufklärungsquote - von 50,3 % (2011) auf 54,1 % (2012). Von den 377 wegen rechtsextremistisch motivierten Tathandlungen angezeigten Personen waren nur 14 der rechtsextremen Szene zuordenbar.

Die Zahl der Anzeigen wegen linksextremistisch motivierter Straftaten ist von 138 (2011) auf 198 (2012) gestiegen. Auch in diesem Bereich ist die Aufklärungsquote höher als noch vor einem Jahr - sie liegt bei 26,2 % (2012) statt 18,3 % (2011).

Sowohl beim Rechtsextremismus wie auch beim Linksextremismus sind die Deliktszahlen im internationalen Vergleich auf niedrigem Niveau.

Religiös motivierter Extremismus und Terrorismus sind nach wie vor international und auf europäischer Ebene eine ständige Bedrohung. Vor allem die Bereitschaft von jungen Österreichern zur Teilnahme an jihadistischen Trainingslagern bzw. am bewaffneten Jihad bereiten den Sicherheitsbehörden Sorgen.

Im Juli 2012 ist der Hauptverdächtige der 2011 in Österreich wegen Verdachts von Radikalisierungs- und Rekrutierungsaktivitäten sowie Anschlagsplanungen verhafteten Personen zu drei Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gegen zwei Personen hat die Staatsanwaltschaft Wien internationale Haftbefehle erlassen.

Österreich ist nach wie vor auch für Nachrichtendienste ein bedeutender Einsatzraum. Ziel der Ausspähungen sind die Politik und Verwaltung, die Wirtschaft und Forschung sowie die Verteidigungs- und Energiepolitik.

Im Oktober 2011 konnte in Deutschland ein russisches Agentenpaar mit österreichischen Reisedokumenten festgenommen werden. Dem BVT gelang gemeinsam mit dem LV Steiermark die Enttarnung der beiden Personen -was maßgeblich dafür war, dass es im Juli 2013 zur Verurteilung der beiden Personen zu mehrjährigen Haftstrafen gekommen ist.

Zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen und allem, was zur Herstellung derselben benötigt wird, werden Exportkontrollen durchgeführt. Darüber hinaus informiert und sensibilisiert der Verfassungsschutz in Österreich tätige Firmen und Banken, damit diese nicht Opfer von Proliferations-Netzwerken werden.

"Der Verfassungsschutzbericht zeigt, dass die Verfassungsschutzbehörden alles tun, um die Sicherheit des Staates, der Gesellschaft, des demokratischen Systems und der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich zu gewährleisten. Dafür bedanke ich mich herzlich bei BVT-Direktor Mag. Peter Gridling und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verfassungsschutzbehörden", sagte Generaldirektor Kogler.

