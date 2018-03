FPÖ-LPO Ragger: Linkskoalition winkt lex Gaby Burgstaller durch

"big brother"-Zwangsprojekt für tausende Pflegekräfte

Klagenfurt (OTS) - "Kärnten sollte ein Signal gegen dieses Bürokratiemonster setzen, aber die rot-grün-schwarze Linkskoalition ist auf dem Überwachungstrip. Mit ihrer Mehrheit winkt sie ein Gesetz durch, das über 100.000 Pflegefachkräfte in Österreich und über 7.000 in Kärnten dazu zwingt, sich bei der Arbeiterkammer registrieren zu lassen", kritisiert Kärntens FPÖ-Obmann LR. Mag. Christian Ragger das Ja Kärntens zum Gesundheitsberuferegistergesetz. Geleitet wird dieses fragwürdige Projekt von der ehemaligen SPÖ-Landeshauptfrau Gaby Burgstaller.

Eine völlig dubiose Rolle spiele bei diesem lex Burgstaller der Grüne LR Rolf Holub. Während seine Partei in Wien gegen dieses Gesetz auftrat, und sich dafür starkmachte, dass die Berufsgruppen selbst entscheiden sollten, stimmte er für diesen "rot-schwarzen Wahnsinn". "Das ist der nächste Schritt zu einem Überwachungsstaat. Jede Krankenschwester und jede Pfleghelferin wird gezwungen, all ihre Daten an dieses Register zu melden. Enden wird das mit einer Riesenabzocke, denn sie werden dafür auch zahlen müssen", zeigt Ragger auf.

Nur die "roten" Bürokraten, die alles gerne kontrollieren, wie Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser oder Gesundheitsreferentin Dr. Beate Prettner hätten damit eine Freude und die Alt-Landeshauptfrau Gaby Burgstaller. Die sollte dieses Bürokratiemonster von der Arbeiterkammer Salzburg aus leiten. "Damit wollen sich die Roten für alle Zeiten den Zugriff auf eine riesige Berufsgruppe sichern. Die Arbeiterkammer bekommt sogar das Recht zu entscheiden, wer nicht ins Register aufgenommen wird", so Ragger.

Viele Sozialorganisationen, wie das Rote Kreuz oder das Hilfswerk, haben dieses "big brother-Projekt" kritisiert. Der Verband der Angehörigen des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes wehrte sich empört gegen diese Unterjochung. Vergeblich! Auch die rot-grün-schwarze Linkskoalition in Kärnten macht mit. Es ist nur zu hoffen, dass die rot-schwarze Mehrheit am 29. September abgewählt wird und damit ihr Modell des "Zwangs- und Bevormundungsstaates", erklärt Ragger abschließend.

