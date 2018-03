Darabos zu "ÖVP-Wirtschaftsprogramm 2025": "Frontalangriff auf Arbeitnehmer" - "Vergrasserung der ÖVP"

"ÖVP-Pläne aus dem Schwarz-Blau-Kopierer"

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos hat heute in einer Pressekonferenz die wirtschaftspolitischen Pläne der ÖVP massiv kritisiert. Konkret bezieht sich Darabos auf das Programm "Unternehmen Österreich 2025". VP-Obmann Spindelegger habe dazu mehrfach betont, dass er die Maßnahmen dieses Papiers umsetzen wolle - zuletzt in der TV-Diskussion mit BZÖ-Chef Bucher. Für Darabos sind die Forderungen darin "ein Frontalangriff auf die Arbeitnehmer". Vorschläge wie umfassende Privatisierungen, weniger Kündigungsschutz oder Löhne unter dem KV seien Zeichen "für eine Vergrasserung der ÖVP", die Forderungen seien eins zu eins aus den Programmen von Schwarz-Blau abgeschrieben, so Darabos am Dienstag. ****

Schon die bisherigen Forderungen von VP-Obmann Spindelegger unter dem Stichwort "Entfesselung" wären drastische Einschnitte in die Arbeitnehmerrechte, erinnerte Darabos an die Forderung nach einem 12-Stunden-Tag oder die Aushebelung von KV-Verträgen. Weniger bekannt seien die Forderungen aus dem Programm "Unternehmen Österreich 2025" - mehrmals habe der ÖVP-Obmann betont, dass er sich zu diesem Programm bekennt und diese Maßnahmen umsetzen möchte, erinnerte Darabos.

So fordert das Papier u.a. umfangreiche Privatisierungen und nennt mit Post, ÖBB, ÖMV auch konkret die Unternehmen, die privatisiert werden sollen. Eine solche "Zerschlagung der öffentlichen Unternehmen" und "Fortsetzung des Schüssel-Grasser-Kurses" werde es mit der SPÖ nicht geben, betonte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Ebenfalls Teil des Forderungskatalogs sei eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden - "das bedeutet mehr Arbeit für weniger Geld, also Lohnkürzungen", machte Darabos klar. Auch die Forderung nach Löhnen unter dem Kollektivvertrag und einem aufgeweichten Kündigungsschutz für Arbeitnehmer ab 50 stößt beim SPÖ-Bundesgeschäftsführer auf massive Kritik.

Darabos ortet eine "Vergrasserung der ÖVP"; die Forderungen aus "Unternehmen Österreich 2025" seien eine Kopie der Papiere von Schüssel-Grasser - "und Spindelegger würde diese Pläne umsetzen, wenn er sich den Kanzlertraum erfüllen könnte". Um das zu verhindern, müsse man bei der Wahl die SPÖ stärken. In Anspielung auf Spindeleggers Aussage, er trete zurück, wenn er Dritter werde, sagte Darabos abschließend: "Spindelegger ist ein Schüssel ohne Mascherl, aber mit derselben Masche." (Schluss) ah/sn

SERVICE: Eine Dokumentation der Forderungen des ÖVP-Programms "Unternehmen Österreich 2025" sowie die Aussagen von VP-Obmann Spindelegger zu diesem Programm gibt es hier:

http://spoe.at/sites/default/files/pk-unterlage_oevp2025_2013-09-10.p

df

