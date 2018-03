DA GEHT NOCH WAS / Erfolgreiche Kinotour zur neuen Komödie mit Florian David Fitz

München (ots) - So eine Kinotour ist besser als jedes Familientreffen - ganz besonders, wenn man Florian David Fitz hautnah erleben kann. Der Publikumsliebling präsentierte die herrlich schräge Komödie DA GEHT NOCH WAS in 17 Städten und ließ die Herzen seiner Fans höher schlagen. Der Film kommt am 12. September 2013 im Verleih der Constantin Film ins Kino.

Bei der Kinotour, die gestern in Berlin und Hamburg ihren Abschluss fand, war er umschwärmter Mittelpunkt und sorgte in allen Städten für volle Kinosäle. Viele Fans nutzten die Gelegenheit, ihren Star einmal ganz nah zu erleben: Vor den Kinos warteten zahlreiche Zuschauer, jung und alt, auf den beliebten Schauspieler und freuten sich auf seinen neuen Film. Und sie wurden nicht enttäuscht: Florian David Fitz nahm sich viel Zeit für seine Fans, schrieb fleißig Autogramme und posierte gut gelaunt für Erinnerungsfotos.

Nicht nur Hauptdarsteller Florian David Fitz, sondern auch die darstellerische Leistung von Henry Hübchen als griesgrämiger Vater kam beim Publikum besonders gut an und wurde oft gelobt. DA GEHT NOCH WAS - eine Komödie mit Herz und Verstand, und für alle, die sich manchmal wünschen, die liebe Verwandtschaft auf den Mond schießen zu können.

