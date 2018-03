Stronach/Markowitz: Internationale Schule in Kärnten ist Vorbild für ganz Österreich

Schluss mit Zweiklassenschulsystem - Parteipolitik raus aus der Schule

Klagenfurt/Wien (OTS) - "Die gestern in Kärnten eröffnete "International School Carinthia" ist ein tolles Projekt und wird als Vorbild für ganz Österreich dienen. Es ist erfreulich, dass ein solches Vorzeigeprojekt in Kärnten realisiert wurde. Wenn die Regierungspolitik im Bildungsbereich versagt, ergreift die Wirtschaft mit der Unterstützung dieses Projekts eine Eigeninitiative. Dies ist positiv für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und schlussendlich für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes Kärnten. Denn wir müssen mit einer guten Ausbildung und einem breiten Angebot an qualifizierten Arbeitsplätzen die Abwanderung aus Kärnten stoppen", so der Kärntner Spitzenkandidat des Team Stronach für die Nationalratswahl, Abg. Stefan Markowitz.

Besonders sei zu begrüßen, dass die Parteipolitik in dieser neuen Privatschule ausgesperrt bleibe. "Die Parteipolitik hat in den Schulen nichts verloren. Leider das Schulsystem in Österreich dermaßen verparteipolitisiert, dass die Qualität des Unterrichts und dadurch die Ausbildung der Schüler darunter leidet. Das Team Stronach fordert eine Autonomie der Schulen. Die Direktoren sollen von den Eltern gewählt werden und sich dann ihr Lehrpersonal selbst aussuchen können", so Markowitz.

"Ziel muss es ein, dass Zweiklassenschulsystem in Österreich zu beenden. Wir müssen allen Schülern die gleiche Ausbildungsqualität ermöglichen, wie sie in den Privatschulen gegeben ist", betont der Kärntner Team Stronach Spitzenkandidat.

