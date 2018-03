Einsamer Wolf, Partnershopper, Romantiker? Neuer wissenschaftlicher Liebestypen-Test von ElitePartner

Hamburg (ots) - Wickele ich bei Dates alle um den Finger oder bin ich ein Mauerblümchen? Geht es mir um schnellen Sex? Oder die Goldene Hochzeit? Möchte ich mit meinem Schatz verschmelzen oder habe ich Angst vor Nähe? Im neuen wissenschaftlichen Liebestypen-Test von ElitePartner gewinnt jeder Teilnehmer tiefgehende Erkenntnisse über seine Art zu lieben und zu daten. Entwickelt wurde der auf über zehn Jahren Forschungsarbeit basierende, wissenschaftliche Test von Prof. Dr. Burghard Andresen in Zusammenarbeit mit Diplom-Psychologin Lisa Fischbach exklusiv für ElitePartner.

Besser daten - besser lieben!

"Der Liebestypen-Test von ElitePartner ist der erste wissenschaftliche Test, der sowohl die eigene Einstellung zur Partnersuche als auch das Verhalten in Liebesbeziehungen analysiert und abbildet", erläutert Lisa Fischbach, Schirmherrin der ElitePartner-Initiative "Besser daten besser lieben", unter deren Dach der Test entwickelt wurde.

Der Test richtet sich primär an Singles, aber auch Liierte können von den Ergebnissen profitieren, z.B. indem sie den ermittelten Liebesstil mit dem des Partners vergleichen. Singles können die Erkenntnisse bei der Partnersuche nutzen. "Solch tiefgehender Erkenntnisgewinn ist üblicherweise erst im Rahmen von intensiven Coachings möglich", so Fischbach. "Uns ist es gelungen, innerhalb eines Online-Tests ein ausgefeiltes, individuelles Liebestypen-Profil zu ermitteln." Nach der detaillierten Liebestypen-Auswertung erhalten die Testteilnehmer weiterführende Unterstützung und Tipps durch fundierte ElitePartner-Ratgeber.

Von spielerisch bis sexuell - Wir sind viele in der Liebe

Die Auswertung umfasst elf verschiedene Liebestypen. "Die Liebe ist zu komplex, um sie nur in wenigen Dimensionen zu beschreiben. Wir tragen in der Liebe ganz unterschiedliche Seiten in uns, manche stark, manche schwach ausgeprägt. Einige können auch nur latent in uns vorhanden sein, aber durch einen bestimmten Partner hervorgerufen werden. Um diesem Facettenreichtum gerecht zu werden, haben wir für den Test ein Modell von elf Liebestypen entwickelt. Das ist in diesem Differenzierungsgrad innovativ und anders."

Das Ergebnis zeigt dem Tester an, welche Anteile der elf Typen er in welcher Ausprägung in seiner Persönlichkeit vereint - dargestellt in einem übersichtlichen Typenprofil. Dabei wird positives Bindungsverhalten genauso abgebildet wie hinderliche Extremmuster.

Im Büro das Alphatier, zuhause der Pantoffelheld

Der Test-Ansatz beruht auf dem von Prof. Dr. Burghard Andresen entwickelten Modell der Bindungs- und Beziehungspersönlichkeit: "Das Modell zeigt, dass wir uns in Liebesbeziehungen oft anders verhalten als im Berufsleben oder im Alltag", so Prof. Dr. Andresen. "Ein Mann kann zuhause ein Familientyrann sein, sich aber auf der Arbeit als ein friedfertiger Charakter zeigen. Oder umgekehrt im Job als durchsetzungsstarker und kompromissloser Manager bekannt sein, sich hingegen in der Beziehung als ein sehr harmoniebedürftiger Partner geben. Unsere Persönlichkeitszüge sind oft situationsgebunden und werden durch bestimmte Umstände aktualisiert."

Andresen war als klinischer Psychologe im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf tätig und arbeitet gegenwärtig im Institut für Partnerschafts- und Persönlichkeitsforschung. Seine langjährige Forschungstätigkeit führte zu zahlreichen Fachpublikationen. Dazu beschäftigte er sich zuletzt verstärkt mit der Persönlichkeits- und Partnerschaftsforschung und entwickelte hier mehrere Diagnostikverfahren.

ElitePartner-Initiative macht fit für den Beziehungs- und Datingmarkt

Der Liebestypen-Test wurde unter dem Dach der ElitePartner-Initiative "Besser daten, besser lieben" entwickelt. Die Initiative möchte Singles und Paare fit für den modernen Beziehungs- und Datingmarkt machen und zu einem aufgeklärten Umgang mit Online-Dating beitragen. Mehr Informationen zur Initiative unter www.besserdatenbesserlieben.de.

Der Liebestypen-Test ist online abrufbar unter:

www.liebestypentest.de

Über ElitePartner

ElitePartner ist die Partnervermittlung für gebildete, kultivierte Singles. Jedes einzelne Profil wird handgeprüft, damit Singles die beste Auswahl qualifizierter Partnervorschläge erhalten. Das wissenschaftliche ElitePartner-Matching ermittelt die Mitglieder mit der größten Übereinstimmung. ElitePartner wurde 2012 zur beliebtesten Partnervermittlung gewählt (Deutsches Institut für Service-Qualität, Mai 2012).

