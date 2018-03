Weninger/Bayr kritisieren VP-Agrosprit-Politik

Greenpeace-Testergebnisse sind skandalös

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Umweltsprecher Hannes Weninger fordert von Landwirtschaftsminister Berlakovich eine klare Stellungnahme zu den Ergebnissen eines österreichweiten Greenpeace-Tests, wonach der Palmöl-Anteil in Agrotreibstoffen bis zu 60 Prozent beträgt. "Regenwälder werden gerodet, um riesigen Ölpalmen-Plantagen Platz zu machen. Das bedeutet, dass der Lebensraum für Tiere und Pflanzen zerstört wird, die Umweltauswirkungen sind dramatisch. Das ist inakzeptabel!", so Weninger am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung kritisiert in diesem Zusammenhang zum wiederholten Mal die Ignoranz des ÖVP-Landwirtschaftsministers gegenüber den dramatischen Auswirkungen seiner Agrosprit-Politik. "Berlakovich zeigt wieder einmal sein wahres Gesicht. Er vertritt die Interessen des Bauerbundes auf Kosten der Umwelt", so Bayr. Der SPÖ-Umweltsprecher und die SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung fordern eine Wende in der heimischen Agrosprit - Politik und eine entsprechende Positionierung des Landwirtschaftsministers auf EU-Ebene. *****

Hintergrund für die Kritik der beiden SPÖ-Bereichssprecher ist die Veröffentlichung der Greenpeace-Testergebnisse, die einen bis zu 60 Prozent-Anteil an Palm-Öl in heimischen Agrotreibstoffen aufweisen. "Das ist skandalös und bestätigt unsere Kritik, dass Österreich bereits schon jetzt zu viel beimengt. Das ist nicht im Sinne einer besseren Klimabilanz", so Bayr und weiter: "Berlakovich hat bereits im Juni gegen eine Beschränkung der Agrotreibstoffe auf fünf Prozent im EU-Umweltausschuss gestimmt". Obwohl bekannt ist, dass Agro-Treibstoffe schlechtere CO2 Bilanzen als fossile Brennstoffe haben und nur fälschlicherweise als grünes Wundermittel vermarktet werden. "Offenbar handelt der ÖVP-Minister auf Zurufe von Bauernbund und Raiffeisen", so Weninger und Bayr unisono. (Schluss) mis/rm/mp

