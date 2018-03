ORF III mit Wirtschaftspsychologe Erich Kirchler im "science.talk" und Jack Lemmon im Politthriller "Vermisst"

Am 11. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 11. September 2013, zeigt ORF III um 20.15 Uhr den "kreuz und quer"-Dokumentarfilm "Inside Lara Roxx" Mia Donovan über den Kampf einer jungen Kanadierin gegen Aids und die Pornoindustrie. Um 21.00 Uhr erzählt der Dokumentarfilm "Kurzer Prozess" von Daniel Burkholz und Sybille Fezer die Geschichte der couragierten "Frauen für Gerechtigkeit", die in der nordwestindischen Millionenstadt Vadodara um ihr Recht kämpfen.

Um 21.40 Uhr begrüßt Moderatorin Barbara Stöckl den renommierten Wirtschaftspsychologen Erich Kirchler bei sich im "science.talk". Die Schlagzeilen der vergangenen Monate wurden von Steuerskandalen geprägt. Man las von Steueroasen, Briefkastenfirmen und Trusts, die Reiche weltweit nutzen, um Steuern zu optimieren oder gar zu hinterziehen. Was veranlasst wohlhabende Menschen eigentlich dazu, dieses Risiko einzugehen? Antworten darauf weiß der Wirtschaftspsychologe Erich Kirchler, der neben der primitiven Gier etwa auch fehlende Identifikation mit dem Staat oder eine Art Spielverhalten als Gründe nennt. Kirchler, den seine zahlreichen Gastprofessuren in die USA, nach England, Deutschland oder Australien führten, beschäftigt sich außerdem mit Geldmanagement und Kaufentscheidungen im privaten Haushalt. Auch die Frage, ob Geld wirklich glücklich macht, steht im Zentrum seines Forschungsinteresses.

Um 22.15 Uhr ist Jack Lemmon im Oscar-prämierten amerikanischen Politthriller "Vermisst" von Regisseur Constantin Costa-Gavras aus dem Jahr 1981 zu sehen. Zugrunde liegt die authentische Geschichte des US-amerikanischen Journalisten Charles Horman, der nach dem Putsch in Chile von der Militärregierung entführt und ermordet wurde. Im Film begibt sich Hormans Vater (Jack Lemmon) auf die Suche nach seinem Sohn (John Shea) und erkennt nach und nach die politischen Verstrickungen der US-Regierung in den Putsch gegen Salvador Allende. Passend dazu zeigt ORF III am Samstag, dem 14. September, um 20.15 Uhr die Dokumentation "Salvador Allende - Tod eines Demokraten" sowie um 22.05 Uhr "Pinochets Kinder - Zeit uns wiederzusehen".

