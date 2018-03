ORF SPORT + mit den Highlights der Golf-Amateur-Meisterschaften und von der Beachvolleyball-Austrian-Championship-Tour

Am 11. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 11. September 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von den Internationalen Golf-Amateur-Meisterschaften in Linz um 20.15 Uhr, von der Beachvolleyball-Austrian-Championship-Tour um 20.45 Uhr und vom Ironman 70.3 Zell am See um 21.00 Uhr, das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.30 Uhr, ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.15 Uhr und das "Sport-Bild" mit Tennis, Beachvolleyball, Tischtennis, Behindertensport, Leichtathletik und Handball um 22.45 Uhr.

In einem nervenaufreibenden Finaltag bei den Internationalen Österreichischen Golf-Amateur-Meisterschaften verliert Robin Goger erst im Stechen im GC Linz-St. Florian am ersten Extraloch gegen den Finnen Kristian Kulokorpi. Außer Robin Goger finden sich mit Lukas Lipold, Markus Maukner, Markus Habeler und Lukas Kornsteiner noch vier weitere heimische Amateure unter den Top 10. Der dritte Platz geht an Deutschland. Thomas Rosenmüller kann den in Deutschland lebenden Spanier Federico Paez-Weinbaum noch vom Podest verdrängen und scheint somit ebenfalls am Siegerfoto auf.

Volle Tribünen und beste Beachvolleyball-Bedingungen am Abschlusstag der Austrian Beach Championship Tour auf dem Rathausplatz in Gmunden. Und die strahlenden Siegerteams kommen aus Österreich. Zunächst musste sich im österreichisch-italienischen Duell die frischgebackene Staatsmeisterin Barbara Hansel an der Seite von Daniela Fankhauser gegen das starke Duo Marta Menegatti / Viktoria Orsi Toth durchsetzen. Dies gelang sensationell in zwei Sätzen. Und auch der Staatsmeister der Herren, Robin Seidl, konnte an der Seite von Alexander Horst in Gmunden den Turniersieg gegen Daniel Müllner und Jörg Wutzl feiern.

