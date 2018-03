Razborcan / Heinisch-Hosek: Jugendticket auch für StudentInnen, FachhochschülerInnen und Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Nach dem Umdenken der Bundes-ÖVP auch Einlenken der VPNÖ zu erwarten

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Positive Bewegung in Sachen Jugendticket für öffentliche Verkehrsmittel für StudentInnen an Universitäten und Fachhochschulen", ortet der Verkehrssprecher der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Gerhard Razborcan. Razborcan: "Nachdem die ÖVP in Niederösterreich eine entsprechende SPÖ-Initiative zur Ausweitung der Anspruchsberechtigung des Top-NÖ-Jugendtickets auf StudentInnen im Bundesland abgelehnt hat, spricht sich nun VP-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner im Bund sehr wohl für eine Ausweitung des Jugendtickets auf Studierende aus. Das ist sehr positiv und eine bundesweite Initiative wird wohl auch die Zustimmung der VPNÖ finden."

"Auch in unserem Wahlprogramm findet sich die Forderung nach einer innovativen Mobilitätspolitik für junge Menschen. Die Ausweitung des Jugendtickets wäre ein wichtiger Schritt, den ich voll unterstütze!", betont die Spitzenkandidatin der SPÖ Niederösterreich für die Nationalratswahl, Gabi Heinisch-Hosek.

Die Nachfrage nach dem Top-Jugend-Ticket für die Ostregion ist seit seiner Auflage unverändert hoch. Es gilt für alle Schülerinnen, Schüler sowie Lehrlinge bis zum 24. Lebensjahr auf allen Verbundlinien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland an allen Tagen während des Schuljahres bis zum Beginn der Sommerferien. Bisher ausgeschlossen sind StudentInnen an Fachhochschulen und anderen universitären Einrichtungen sowie Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen bis 24 Jahre. "Das ist ein Zustand, der bereinigt gehört. Warum sollen beispielsweise die rund 35.000 niederösterreichischen Studentinnen und Studenten nicht von einem günstigen Öffi-Angebot profitieren", unterstreicht Razborcan den Willen der SPNÖ, die Anspruchsberechtigung auf alle Studierende auszuweiten.

Ein weiterer Bereich betrifft auch Jugendliche in Nachreifungsprojekten bzw. Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Razborcan: "Auch diese jungen Menschen sollen ein Jugendticket lösen können."

