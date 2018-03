Blecha: "Betreutes Wohnen" muss flächendeckend vom Bodensee bis zum Neusiedlersee zur Verfügung stehen

Österreichs hervorragendes Pflegesystem weiter ausbauen - Pflegekarenz, langfristige Finanzierung, Demenzvorsorge

Wien (OTS/SK) - "Österreich hat eines der besten Pflegesysteme der Welt. Aber wir dürfen und werden nicht nachlassen weitere Verbesserungen einzufordern. Denn fest steht: Jeder, der in Österreich Pflege benötigt, muss diese auch in bester Qualität vorfinden. Und das unabhängig von seinem Wohnort", betont Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) heute, Dienstag, im Rahmen seines Steiermark-Tages beim Besuch einer Einrichtung von "Betreutes Wohnen" in St. Margarethen bei Knittelfeld. Dass er diesen Steiermarktag gemeinsam mit dem jungen obersteirischen Kandidaten Wolfgang Moitzi unternimmt, zeugt so Blecha und Moitzi davon, "dass in der Sozialdemokratie die Generationen in Solidarität verbunden sind und für gemeinsame Ziele kämpfen". ****

PVÖ-Präsident Karl Blecha fordert bundeseinheitliche Standards für Pflege und Betreuung sowie den verstärkten und flächendeckenden Ausbau von "Betreutem Wohnen", mobilen Diensten, der Tagesbetreuung und der Einrichtungen von Nacht- und Wochenendpflege "vom Bodensee bis zum Neusiedlersee". Und Blecha weiter: "Altern in Würde darf kein Privileg sein. Qualitativ hochwertige und leistbare Pflege muss in ganz Österreich flächendeckend zur Verfügung stehen."

"2014 tritt mit der Pflegekarenz und Pflegeteilzeit eine weitere wichtige Maßnahme zur Absicherung und Entlastung von pflegenden Angehörigen in Kraft", erklärte der PVÖ-Präsident Blecha. Als nächsten wichtigen und notwendigen Schritt fordert der Pensionistenverband Österreichs einen Rechtsanspruch auf Pflegekarenz "damit ArbeitnehmerInnen, die sich selbstlos dazu bereiterklären pflegebedürftige Angehörige zu unterstützen, keine unnötigen Hürden in den Weg gestellt werden können." Dringendes Anliegen des Chefs der stärkste Seniorenorganisation Österreichs ist die langfristige Sicherstellung der Finanzierung der Pflege durch den Pflegfonds über das Jahr 2016 hinaus eine Anhebung des Pflegegeldes, der Sachleistungen und der 24-Stunden Betreuung. Für Blecha ist es "unerlässlich", dass parallel dazu auch mehr getan werden muss, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Der Pensionistenverband Österreichs hat daher ein "Bewegen statt pflegen"-Programm ausgearbeitet, das in seinen Ortsgruppen angewandt wird. Blecha forderte - wie zuletzt die Caritas - auch eine verstärkte Demenz-Vorsorge. "Wir müssen diese neue Volkskrankheit bereits frühzeitig bekämpfen, Demenz darf nicht länger tabuisiert werden!", so Blecha.

"Mit der Einführung des Pflegegeldes hat SPÖ-Sozialminister Hesoun vor 20 Jahren den Grundstein dafür gelegt, dass wir heute in Österreich eines der besten Pflegesysteme der Welt haben. Mit dem 7-stufigen Pflegegeld, der Förderung der 24-Stunden Betreuung, den mobilen Hilfsdiensten sowie der sozialrechtlichen Unterstützung für pflegende Angehörige ist Österreichs Pflegesystem einzigartig und ein weltweites Vorbild. Die Menschen können sicher sein, dass Pflege und Betreuung älterer Menschen wie in der Vergangenheit auch in Zukunft bei der SPÖ in den besten Händen liegt", sagte Blecha. (Schluss) up/mp

