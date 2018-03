OMV vergibt Technik-Stipendien an junge Frauen

Initiative zur Erhöhung der Frauenquote im technischen Bereich

Auswahl von 15 Stipendiatinnen aus über 150 Bewerberinnen

Gender Diversity und Chancengleichheit als Kernpunkte der HR-Strategie

Die OMV, das internationale Öl- und Gasunternehmen, vergibt erneut Stipendien an technikinteressierte junge Frauen. Aus über 150 eingegangenen Bewerbungen wurden 15 Stipendiatinnen im Zuge eines Assessment-Centers ausgewählt. Das Technikstipendium wurde 2012 ins Leben gerufen und hat die Erhöhung der Frauenquote im technischen Bereich zum Ziel.

"Wir vergeben die Technikstipendien, um mehr Mädchen und junge Frauen für technische Berufe zu begeistern. Die Frauenquote technischer Studiengänge, die derzeit nur bei rund 20% liegt, soll dadurch gefördert werden", so OMV Generaldirektor Gerhard Roiss bei der Verleihung der Zertifikate an die Studentinnen. "Heuer sind mehr als doppelt so viele Bewerbungen wie im Vorjahr eingelangt. Das beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Aus über 150 eingegangenen Bewerbungen wurden im Rahmen eines Assessment-Centers 15 Stipendiatinnen ausgewählt.

Die seit Herbst 2012 laufenden Stipendien unterstützen jährlich 15 Studentinnen technischer Studiengänge für die Dauer des Bachelorstudiums, sowohl finanziell als auch fachlich. Die 15 Gewinnerinnen erhalten monatlich eine Unterstützung von EUR 350. Begleitend bietet die OMV die Möglichkeit diverse Praktika zu absolvieren sowie Unterstützung bei der Ausarbeitung der Diplomarbeiten. Alle Stipendiatinnen von 2012 haben ihr erstes Studienjahr erfolgreich abgeschlossen. Fast alle Stipendiatinnen haben ihre Chance genutzt und bereits ein Praktikum bei der OMV absolviert. "Gerade während meines Praktikums habe ich einen extrem großen Motivationsschub erlebt", berichtet Barbara Schnöpf von ihrer ersten Arbeitserfahrung bei der OMV. "Da kann ich mal richtig anpacken und habe Einfluss darauf, was da draußen passiert. Das gibt mir noch mal richtig Auftrieb für mein Studium." Barbara Schnöpf studiert Petroleum Engineering und hat gerade das 4. Semester abgeschlossen.

Hintergrundinformationen:

Das Technical Scholarship

Mit der 2012 ins Leben gerufenen Initiative "Technical Scholarship" will die OMV gezielt ihren Beitrag leisten um den Frauenanteil in der Technikbranche zu erhöhen, sowie die Absolventinnenquote technischer Studienrichtungen fördern. Im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzepts Resourcefulness fördert die OMV mit zahlreichen Initiativen das Interesse von jungen Menschen und insbesondere Mädchen das Interesse an Technik, um so langfristig dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Dieses Stipendium soll vermehrt junge Frauen aus einem finanziell schwachen Umfeld unterstützen. Die Voraussetzungen für die Bewerberinnen sind neben der Begeisterung für die Technik eine abgeschlossene Matura, der Beginn eines definierten Studiengangs im Herbst 2013, wie z.B. Maschinenbau oder Verfahrenstechnik, bzw. Studentinnen die sich bereits im ersten Studienjahr befinden. Weitere Kriterien sind das Studium an einer von fünf ausgewählten Universitäten (Montanuniverstiät Leoben, TU Wien, TU Linz, TU Graz sowie Universität Wien) sowie eine Inskriptionsbestätigung und ein jährlicher Erfolgsnachweis über den Studienfortschritt.

Gender Diversity und Chancengleichheit als Kernpunkte der HR-Strategie

Das Thema Gender Diversity und Chancengleichheit ist der OMV ein sehr großes Anliegen und ein wesentlicher Bestandteil der HR-Strategie. Das ursprünglich aus dem Bergbau kommende Unternehmen hat durch ihre historisch gewachsene technische Ausrichtung eine männerdominierte Mitarbeiterstruktur. Ziel ist, die Frauenquote mittel- bis langfristig allgemein sowie in den technischen Bereichen des Konzerns zu erhöhen. In Österreich beschäftigt die OMV rund 3.600 MitarbeiterInnen, der Frauenanteil liegt bei knapp 22%. International sind es rund 29.000 MitarbeiterInnen mit einem Frauenanteil von ca. 23%. Die OMV hat es bereits erfolgreich geschafft den Anteil auf Ebene der Senior Vice Presidents von 6% im Jahr 2010 auf knapp 13% Ende 2012 mehr als zu verdoppeln. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, diesen Anteil bis 2015 auf 18% zu erhöhen.

OMV Aktiengesellschaft

Mit einem Konzernumsatz von EUR 42,65 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 29.000 im Jahr 2012 ist die OMV Aktiengesellschaft das größte börsennotierte Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration und Produktion ist OMV in den zwei Kernländern Rumänien und Österreich aktiv und hält ein ausgewogenes internationales Portfolio mit einer Tagesproduktion von rund 303.000 boe in 2012. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km langes Gaspipelinenetz mit einer vermarkteten Kapazität von rund 103 Mrd m3 im Jahr 2012. Im Bereich Raffinerien und Marketing verfügt OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 22 Mio t und mit Ende 2012 über rund 4.400 Tankstellen in 13 Ländern inklusive Türkei.

