Erhebliche Kostenunterschiede bei von der EU kofinanzierten Straßenprojekten

Allzu optimistische Verkehrsprognosen führen zu teureren Straßenprojekten

Wien (OTS) - Die Kostenunterschiede zwischen den einzelnen geprüften EU-Ländern waren äußerst groß. Bei den in Deutschland geprüften Projekten waren die Kosten pro 1 000 m2 am niedrigsten, mit durchschnittlichen Gesamtkosten von 287 043 Euro in Deutschland und 496 208 Euro in Spanien, d.h. fast doppelt so hoch. "Nichts deutet darauf hin, dass dies auf Lohnkosten zurückzuführen ist", erklärte Dr. Wögerbauer heute bei der Pressekonferenz im Europäischen Haus in Wien.

Zu der Tatsache, dass Autobahnen bevorzugt gebaut wurden, auch wenn Schnellstraßen zur Lösung der Probleme ausgereicht hätten, bemerkte Dr. Harald Wögerbauer "größer bedeutet nicht immer besser". "Autobahnen sollten nur dann mit EU-Mitteln finanziert werden, wenn sie für den Verkehr eindeutig erforderlich sind. Wenn Planer und Ingenieure die richtigen Informationen erhalten, können sie die Kosten für den Straßenbau möglichst gering halten."

Für den Zeitraum von 2000 bis 2013 hat die EU rund 65 Milliarden Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Kohäsionsfonds für die Kofinanzierung des Straßenbaus und der Straßenerneuerung zur Verfügung gestellt. Der EuRH prüfte 24 Investitionsprojekte des EFRE und des Kohäsionsfonds im Bereich Straßenbau in Deutschland, Griechenland, Spanien und Polen, um zu ermitteln, ob die jeweiligen Zielsetzungen zu angemessenen Kosten erreicht wurden. Die Gesamtkosten der geprüften Projekte beliefen sich auf über 3 Milliarden Euro.

Alle von den Prüfern untersuchten Straßenprojekte führten zu Verkürzungen der Reisezeit und zur Verbesserung der Straßensicherheit. Zugleich stellten die Prüfer jedoch fest, dass nicht genügend auf die Gewährleistung der Kosteneffektivität geachtet wurde. Ein Großteil der geprüften Projekte wurde durch ungenaue Verkehrsprognosen beeinträchtigt, was dazu führte, dass die Art der gewählten Straße für das jeweilige Verkehrsaufkommen oft nicht am besten geeignet war. Es wurden bevorzugt Autobahnen gebaut, auch wenn Schnellstraßen zur Lösung der Verkehrsprobleme ausgereicht hätten. Bei 14 von 19 Projekten blieb das Verkehrsaufkommen hinter den Erwartungen zurück. Verglichen mit der ursprünglichen Planung lag der durchschnittliche Kostenanstieg bei 23 %. Die Zeitüberschreitung betrug im Vergleich mit den anfangs vereinbarten Fristen durchschnittlich neun Monate bzw. 41 %.

Die Prüfer sprechen hauptsächlich drei Empfehlungen aus: Die EU-Kofinanzierung von Straßenprojekten sollte an klare Zielsetzungen mit Zielvorgaben für die Reisezeit, Verbesserungen der Straßensicherheit, Kapazitätsverbesserungen und wirtschaftliche Auswirkungen geknüpft werden. Zahlungen sollten davon abhängig gemacht werden, dass kosteneffektive Straßenbautechniken zum Einsatz kommen, die vorbildlichen Verfahren entsprechen. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten bei Bauprojekten für internationalen Wettbewerb sorgen und ihre Auftragsvergabesysteme schwerpunktmäßig darauf ausrichten, dass die wirtschaftlichsten Angebote geliefert werden.

