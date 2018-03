BM Schmied und LR Schickhofer für Ausbau der Ganztagsschule

Bildungsministerin Schmied und Landesrat Schickhofer besuchen verschränkte Ganztagsschule Klex in Graz.

Graz (OTS) - Bei einem gemeinsamen Besuch der verschränkten Ganztagsschule "Klex" in Graz überzeugten sich heute Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied und Landesrat Mag. Michael Schickhofer in Gesprächen mit den SchülerInnen und LehrerInnen von den Vorteilen dieser Schulform.

Landesrat Mag. Michael Schickhofer betonte: "Die Ganztagsschule ist weiter im Vormarsch. Gegenüber 2012/13 kommen im heurigen Schuljahr in der Steiermark 28 Standorte neu dazu. Die Steiermark baut damit rasch das Angebot an qualitativ hochwertigen Ganztagsangeboten aus und holt auch im Bundesvergleich stark auf."

In der Steiermark besuchen im neuen Schuljahr 12,5 Prozent der SchülerInnen die Ganztagsschule. Bundesweit sind derzeit knapp 129.000 SchülerInnen in Ganztagsschulen, was einer Betreuungsdichte von 17,5 Prozent entspricht.

Eine Vorreiterrolle bei der pädagogischen Qualität der Ganztagsschule nimmt dabei die verschränkte Ganztagsschule "Klex", die Expositur der NMS/BG/BRG Klusemannstraße ein, die von Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied mit dem Österreichischen Schulpreis 2013 ausgezeichnet wurde. Die Ministerin erklärte dazu:

"In dieser Schule merkt man ab der ersten Sekunde: Hier macht Schule sehr viel Spaß und hier gelingen Bildung und Ausbildung. Der große Vorteil der verschränkten Ganztagsschule ist, dass durch das Mehr an gemeinsamer Zeit, die SchülerInnen und LehrerInnen miteinander verbinden, jede Schülerin und jeder Schüler individuell zu seiner bzw. ihrer persönlichen Höchstleistung geführt wird."

Flächendeckendes Angebot als nächste Etappe

Zuletzt hat Bundeskanzler Werner Faymann den flächendeckenden Ausbau der Ganztagsschule und eine Verdoppelung der Bundes-Investitionen dafür auf 320 Millionen Euro jährlich angekündigt.

Damit soll bis zum Jahr 2018/19 sichergestellt werden, dass es echte Wahlfreiheit für die Eltern gibt - jeder zweite Standort soll nach einem Entwicklungsplan, der mit den Landesschulräten entworfen wird, ein Ganztagsschulangebot bieten.

Ein Ziel, das Schmied und Schickhofer vollinhaltlich unterstützen:

"Jedes Kind, das einen Ganztagsplatz benötigt, soll in zumutbarer Entfernung zum Wohnort auch ein entsprechendes Angebot vorfinden. Die international als optimale Schulform angesehene verschränkte Ganztagsschule, bei der sich in kindgerechter Form Unterricht, Freizeit und Lernen über den ganzen Tag verteilen, soll bei diesem Angebot für eine zusätzliche Verbesserung der Unterrichtsqualität an den Schulen sorgen."

Fotos sind in Kürze downloadbar unter:

http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4562

Rückfragen & Kontakt:

Josef Galley

Pressesprecher

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Tel.: +431 53120 5019

mobil: +43 664 96 99 616

mailto: josef.galley @ bmukk.gv.at