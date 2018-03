FPÖ-Themessl fordert rasche Verländerung des Mietrechts

Keine andere Maßnahme kann so schnell leistbaren Wohnraum schaffen

Wien (OTS) - Die Entwicklung der Wohnkosten hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass für viele Menschen Wohnen zu einer großen Belastung des Haushaltsbudgets geworden ist. Nicht nur im Eigentumsbereich, sondern auch im Mietsektor dreht sich die Kostenspirale kontinuierlich aufwärts. "Hier wollen wir gegensteuern und mit einer Flexibilisierung des starren und überreglementierten Mietrechts dafür sorgen, dass bisher leer stehende Mietwohnungen zu leistbaren Preisen am Markt angeboten werden", reagiert der Vorarlberger FPÖ-Spitzenkandidat zur Nationalratswahl, NAbg. Bernhard Themessl, auf die aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Integral, welche die negative Entwicklung auch im Mietbereich neuerlich bestätigt.

"Wir haben in Vorarlberg die Situation, dass nach Expertenschätzungen 5.000-7.000 Mietwohnungen leer stehen, weil die Besitzer verständlicherweise nicht bereit sind, die restriktiven Auflagen des Mietrechtes zu erfüllen. Mit einer Verländerung und einer Flexibilisierung des Gesetzes könnten daher diese Wohnungen dem Markt rasch und unkompliziert zur Verfügung gestellt und die sich aufwärts drehende Mietpreisspirale zurückgeschraubt werden. Keine andere Maßnahme kann so schnell und so wirkungsvoll leistbaren Wohnraum schaffen", betont der FPÖ-Spitzenkandidat.

"Das alles scheint die ÖVP und die SPÖ im Parlament allerdings nicht großartig zu interessieren. Mit fadenscheinigen Argumenten wurde nämlich eine Mitunterzeichnung eines entsprechenden Antrages abgelehnt. Im Land dafür, im Bund dagegen - diese zwiespältige Haltung sowohl von Rot als auch von Schwarz ist bezeichnend für diese beiden Parteien und ein Armutszeugnis für die politische Kultur der großen Koalition in Wien. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass ÖVP und SPÖ, allen voran ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf, berechtigte Landesinteressen dem Parteigehorsam opfern und diese Koalition des Stillstands dringend abgewählt werden muss", so Themessl.

