Mautz: Frauen sollen frei von Gewalt leben

Fem:HELP-App bietet Hilfe und Unterstützung

Wien (OTS/SK) - "Viele Frauen sind in Österreich von Gewalt in ihrer Beziehung betroffen. Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hat gemeinsam mit Expertinnen und Experten ein neues Beratungstool für Smartphones entwickelt. Dies ist ein weiteres wichtiges Hilfsmittel im Gewaltschutz", sagte heute SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Mautz. ****

"Die Fem:HELP-App ist eine Chance Frauen zu erreichen, die möglicherweise den Weg in eine Beratungseinrichtung sonst nicht gefunden hätten", so Mautz. Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit den Expertinnen der Frauenhäuser und Beratungseinrichtungen entwickelt und ist ein Instrument, damit Frauen sich wehren können und an Hilfseinrichtungen wenden können.

"Österreich ist im Gewaltschutz international ein Vorbild. Es ist wichtig, dass wir immer weiter gehen und alle Möglichkeiten nutzen. Frauen haben ein Recht auf ein Leben frei von Gewalt", machte Mautz klar. (Schluss) sn/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum