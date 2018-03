Darabos: Plakat-Werbung durch SP-Klub legal und transparent

Wahlkampfkostenbeschränkung wird voll eingehalten

Wien (OTS/SK) - Als "völlig legal und legitim" bestätigte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos Plakat-Werbung durch den SPÖ-Klub. Diese seien "keine Spende an die Partei", betonte Darabos, sondern Werbung für Werner Faymann, der statutarisch Mitglied des Parlamentsklubs ist, so wie die anderen sozialdemokratischen Klubmitglieder. Vorwürfe der Grünen in diesem Zusammenhang wies Darabos zurück: Man habe sich schon im Vorfeld juristisch beraten lassen, dass diese Vorgangsweise rechtens sei und aus Gründen der Transparenz auch dementsprechend das Impressum auf die Plakate drucken lassen. "Es wäre ja aberwitzig, wenn wir etwas auf Plakate drucken lassen, das wir für illegal halten." ****

Die von den Grünen angezettelte Diskussion bezeichnete Darabos als "verlogen" - so finanzieren die Grünen etwa ihre Website über den Klub. Auch bei Plakaten und Inseraten anderer Parteien sei im Impressum der Parlamentsklub angegeben. Die Grünen wiederum hätten gar kein Impressum auf ihren Plakaten.

Die Wahlkampfkostenbeschränkung von sieben Millionen Euro werde jedenfalls eingehalten - hier seien natürlich die Plakate des Klubs als auch die Ausgaben der Länder enthalten, betonte Darabos. (Schluss) ah/mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum